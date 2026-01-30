久保史緒里　撮影：大野代樹（C）ORICON NewS inc.

　元乃木坂46の久保史緒里のオフィシャルウェブサイトが、30日に開設された。

【写真】新たに公開された真っ白なシャツ姿の久保史緒里

　乃木坂46の公式Xでは「乃木坂46を卒業した#久保史緒里がオフィシャルウェブサイトとXを開設いたしました！」と紹介。

　続けて「今後の久保史緒里に関する情報をお知らせいたしますので、ぜひご確認ください」と呼びかけている。乃木坂46合同会社の所属タレント一覧には、久保の名前も加わっている。

■オフィシャルウェブサイト
https://shiorikubo.com

■久保史緒里STAFF
@kubo_staff

■本人Instagram
https://instagram.com/kubo.shiori.official/