久保史緒里、オフィシャルウェブサイト開設 乃木坂46合同会社の所属タレント一覧にも名前
元乃木坂46の久保史緒里のオフィシャルウェブサイトが、30日に開設された。
【写真】新たに公開された真っ白なシャツ姿の久保史緒里
乃木坂46の公式Xでは「乃木坂46を卒業した#久保史緒里がオフィシャルウェブサイトとXを開設いたしました！」と紹介。
続けて「今後の久保史緒里に関する情報をお知らせいたしますので、ぜひご確認ください」と呼びかけている。乃木坂46合同会社の所属タレント一覧には、久保の名前も加わっている。
■オフィシャルウェブサイト
https://shiorikubo.com
■久保史緒里STAFF
@kubo_staff
■本人Instagram
https://instagram.com/kubo.shiori.official/
