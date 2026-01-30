“2代目ケネディ”がいよいよ外洋へ でも老兵「ニミッツ」は待ってくれなかった

アメリカのHII（ハンティントン・インガルス・インダストリーズ）社は2026年1月29日、建造中の新型空母「ジョン・F・ケネディ」が、海上公試を開始したことを明らかにしました。

【動画】これが初めて動いたときの原子力空母「JFK」近影です

「ジョン・F・ケネディ」は、ジェラルド・R・フォード級原子力空母の2番艦。2015年8月に起工し、2019年10月29日に進水、そして2019年12月7日に命名式を実施しています。

現在は、バージニア州にあるHIIのニューポートニューズ造船所で最終的な艤装が進められており、このたび原子炉を含む推進機関や、新機軸の電磁カタパルト（EMALS）をはじめとする各種システムが問題なく作動するかを確認するため、大西洋上での試験に臨みました。

期待の最新鋭艦ですが、ここまでの道のりは平坦ではありませんでした。当初は2020年に就役する予定でしたが、電磁カタパルトや兵装用エレベーターなどの技術的課題により、スケジュールは大幅に遅延。現在の就役予定は2027年3月にまで後ろ倒しされています。

この遅れは、アメリカ海軍の運用計画に大きな影を落としています。当初は本艦の就役に合わせて、現役最古参の原子力空母「ニミッツ」を退役させる予定でした。しかし、本艦の就役が遅れたことで「バトンタッチ」が不可能に。結果として「ニミッツ」は本艦の就役を待つことなく、2026年中に退役する見込みとなりました。

これにより、アメリカ海軍は「ニミッツ」退役から「ケネディ」就役までの約1年間、空母1隻分の戦力が欠落する「空白期間」に直面することになります。

なお、艦名は第35代アメリカ合衆国大統領に由来します。先代（キティホーク級4番艦）からその名を受け継いだ「2代目ケネディ」は、米海軍の次代を担う主力として、いよいよ最終仕上げの段階に入りました。