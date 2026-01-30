丸山桂里奈、6.1キロのダイエットに成功！すっきりSHOTに反響「めっちゃ綺麗」「すごすぎます！」

1月29日、丸山桂里奈がInstagramを更新した。

【写真】夫・本並健治との笑顔2SHOTなども公開

同日に放送されたTBS系『櫻井・有吉THE夜会』内で、1ヶ月間のダイエット企画に挑戦した様子が公開されていた丸山。

この日の投稿では、「ダイエット成功しました」「とりあえずは6.1キロ減。」「まだここからも継続できるように」と、ダイエットの成功を改めて報告。オフショルダーのドレス姿で笑顔を見せる写真や、夫・本並健治との2ショットなどを公開した。

さらに、「本並さんをギャフンと言わせたくて頑張りました」「とにかく素敵なみなさんに支えられて、無事ダイエット企画走り抜きました」「スタッフのみなさま、ありがとうございました」「#どんだけ体重あったんだよ #外食ダイエット #続けます」などとハッシュタグを交えて綴り、周囲への感謝も綴っていた。

この投稿に対し、矢田亜希子からは、「可愛いー」、TBSの田村真子アナウンサーからは、「美しすぎます」といったコメントが寄せられているほか、ファンからも、「めっちゃ綺麗」「めちゃくちゃ可愛い」「すごすぎます！！」などの反響が集まっている。

かつてサッカー日本女子代表選手として活躍した丸山は、2020年に元サッカー日本代表ゴールキーパーである本並との結婚を発表。2023年2月に第1子となる娘を出産し、SNSでは積極的に子育てに関する情報を発信している。