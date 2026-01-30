2月6日より2週間限定でリバイバル上映される劇場版『涼宮ハルヒの消失』より、8分39秒の本編冒頭映像が期間限定で公開された。

参考：9年ぶりの新刊発売も大きな話題に 『涼宮ハルヒの憂鬱』の社会現象を振り返る

2006年のTVアニメ放送開始から、2026年で20周年を迎える『涼宮ハルヒ』シリーズ。周年を記念して「涼宮ハルヒの御礼」プロジェクトが始動する。本作は2010年に公開された同名映画作品をリバイバル上映するもの。

公開されたのは、本編冒頭8分39秒の映像。本映像は3月31日まで期間限定での公開となる。

また、2月7日には、新宿バルト9にて上映記念舞台挨拶が開催される。当日は、涼宮ハルヒ役の平野綾、キョン役の杉田智和、長門有希役の茅原実里、朝比奈みくる役の後藤邑子、古泉一樹役の小野大輔ら、SOS団メンバーが揃って登壇する。チケットは1月31日より一般発売開始となり、各劇場のオンラインチケットシステムおよび劇場窓口で販売される。北海道から沖縄まで全国上映劇場（※一部劇場を除く）では、同時生中継も実施される。（文＝リアルサウンド編集部）