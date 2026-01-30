吉澤嘉代子が3月18日にリリースする6thフルアルバム『幽霊家族』の、完全生産限定盤Blu-rayに収録される『夢で会えたってしょうがないでショー』のトレーラー映像が公開された。

『夢で会えたってしょうがないでショー』は、昨年4月に日比谷野外音楽堂で行われたデビュー10周年を締めくくったメモリアルなライブ。吉澤の楽曲をモチーフとした店が立ち並ぶ、不思議な商店街“夢で会えたってしょうがないで商店街”を舞台に寸劇を交えながら繰り広げられたコンセプチュアルなライブで、ゲストとして阿部真央、ハマ・オカモト（OKAMOTO’S）、真山りか＆小林歌穂（私立恵比寿中学）、ファーストサマーウイカも出演した。

また、節分となる2月3日20時より、吉澤の公式YouTubeにて節分特番『鬼は外、福は内、嘉代子は…？』が生配信される。「鬼」という曲があるほど節分と縁の深い吉澤が、番組内では節分にちなんだ企画を行う予定だという。

