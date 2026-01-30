デル・テクノロジーズは『Dellデジタル ハイエンド シリーズ52 Thunderboltハブ モニター - U5226KW（スタンドなし）』の販売を開始した。

【画像】インターフェースなどを確認できる商品外観

本製品はDell初の52インチ6Kモニターだ。曲面スクリーンで、21:9のアスペクト比、129ピクセル／インチの高精細表示、IPS Blackテクノロジーで複数モニターでの作業環境と鮮やかな表示の両方を実現している。

TÜVからカテゴリー1ハードウェア低ブルーライト認証を取得したDell初のモニターであり、色精度を損なうことなく一日中目の快適性を提供している。さらに内蔵の環境光センサーによって、周囲の環境に合わせて明るさや色温度を調節する。

Picture-by-Pictureを使うことで画面分割を行い、マルチタスクも可能だ。最大4台までのパソコンに接続ができ、機能を活用することで1つのキーボードとマウスで操作できる。

インターフェース周りも充実している。Thunderbolt 4に対応しているため、ケーブル1本でお使いのデバイスに電源供給し、最大140WのEPRまで対応が可能だ。さらにポップアウト式のクイック アクセス モジュールには、2個のUSB-Cポート（最大27Wの電源供給）と1個のUSB-Aポートを搭載している。

詳細なスペックについては製品ページを確認してほしい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）