山形県や福島県で男女５人の自殺を手伝ったとして自殺ほう助などの罪に問われている福島市の男の裁判で、検察は懲役６年を求刑しました。

【写真を見る】「一緒に自殺しよう」一連の事件で4人が死亡、少女誘拐で自殺の手伝い…37歳の男に懲役6年を求刑 検察側は「生命軽視の姿勢は甚だしい」（山形）

自殺ほう助や未成年者誘拐・窃盗などの罪に問われているのは、福島市の無職・岸波弘樹（きしなみひろき）被告３７歳です。

■SNSで「一緒に自殺しよう」 4人死亡

起訴状によりますと岸波被告はおととし６月から去年１月にかけて山形県や福島県などの１０代から２０代の男女５人に対しＳＮＳで「一緒に自殺しよう」などと誘い、首を絞めたり、練炭コンロを準備したりして自殺を手伝ったなどとされています。

一連の事件では４人が死亡しています。

これまでの裁判で岸波被告は福島県などでの事件については起訴内容を認めたものの、山形県で１０代の少女の自殺を手伝ったとされる事件については「未成年者誘拐は間違いないが、自殺ほう助は黙秘します」と話していました。

■「生命軽視」と検察が指摘 求刑は？

きょう福島地裁郡山支部で開かれた裁判で、検察側は「被告の生命軽視の姿勢は甚だしく、規範意識が極めて低い」などと指摘し、懲役６年を求刑しました。

一方弁護側は窃盗の罪について「キャッシュカードを盗んだ」とされる点については「所有者の了承があった」として無罪を主張しました。

また岸波被告は最後に「一部の人を除き遺族には申し訳ないと思っている」と話しました。

判決は３月６日に言い渡されます。