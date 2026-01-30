ドムドムハンバーガー社長、クレームに謝罪も「改善することは1ミリもない」「迅速で誠実な対応」擁護の声
ドムドムフードサービス社長の藤崎忍さん（※崎はたつさき）は1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。クレームのあった店舗を擁護する投稿に反応しました。
【投稿】お客様への迅速な対応
「ご不快な思いをなさったかと思います。誠に申し訳ございませんでした。にも関わらずあたたかなお言葉。心から感謝申し上げます。お客様から頂戴したお言葉をスタッフに共有させていただきます」と。さらに、「まだまだ未熟で誠に申し訳ございませんが 改善し全てのお客様が笑顔なっていただける店舗作りを目標として参ります。引き続きまして宜しくお願い申し上げます」とつづっています。
この投稿には、「またお店に食べに行きます！」「ドムドムバーガーはいつでも出来立てでマジで美味しいよ」「ドムドムさんの迅速で誠実な対応とスタッフ思いの姿勢に心打たれました」「藤崎社長にはこれからも頑張って欲しい」「今回の件、貴社が改善することは1ミリもないです」との声が寄せられました。
「心から感謝申し上げます」事の発端は、ドムドムハンバーガー小平店が、期間限定商品「春菊かき揚げバーガー」を購入した客から店舗で直接受けたクレーム。現場にいたというXユーザーの店舗を擁護する投稿を読む限りでは、「春菊かき揚げバーガー」が作り置きされていたのではないか？ というクレームだったようです。 すると同日中、藤崎さんが当のXユーザーに向けて謝罪と感謝のコメントを寄せました。
