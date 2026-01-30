【センバツ】高校球児たちに「聖地」への招待状　第98回選抜高校野球大会の出場32校が決定【3月19日開幕】

　高校球児たちに「聖地」への招待状が届きました。

　第98回選抜高校野球大会の選考委員会が1月30日に行われて、今年度の出場校32校が決定しました。

▼出場32校はこちら

■21世紀枠　2校
四国：高知農(高知)
九州：長崎西(長崎)

■北海道　1校
北照

■東北　3校
花巻東(岩手)
八戸学院光星(青森)
東北(宮城)

■関東・東京　6校
山梨学院(山梨)
花咲徳栄(埼玉)
専大松戸(千葉)
佐野日大(栃木)
帝京(東京)
横浜(神奈川)

■東海　3校
中京大中京(愛知)
三重(三重)
大垣日大(岐阜)

■北信越　2校
帝京長岡（新潟）
日本文理(新潟)

■近畿　6校
神戸国際大付(兵庫)
智辯学園(奈良)
大阪桐蔭(大阪)
滋賀学園(滋賀)
近江(滋賀)
東洋大姫路(兵庫)

■中国　2校
崇徳(広島)
高川学園(山口)

■四国　2校
英明(香川)
阿南光（徳島）

■九州　5校
九州国際大付(福岡)　※昨秋の神宮大会優勝
長崎日大（長崎）
神村学園（鹿児島）
熊本工（熊本）
沖縄尚学(沖縄)

　大会は3月19日開幕！高校球児の熱き戦いに注目です！