ロックバンド、コバラヘル（ｆｒｏｍ ＦｒｏｚｅＮ ＣａｋＥ ＢａＲ）が公式ＨＰで、元メンバー昇の行為について、報告した。

アップした書面によれば、「女性共演者の方々および一部のお客様に対し、バンド活動に関係のない、プライベートに関わる内容の個人的な連絡が繰り返し行われていたとの報告が、複数の方面より寄せられました」という。

続けて「在籍当時から昇の言動について対応に悩む場面はありましたが、今回寄せられた内容は、当時当バンドが把握していた範囲を超えるものでした」と断定した。

さらに「当バンドとして元メンバー・昇本人に対し、事実関係の確認を行いましてその上で、当バンドおよび関係者、共演者、お客様に対する個人的な連絡、接触を控えるよう、明確に通告しております」と昇本人との協議が行われていることも認めた。

具体的な内容に関しては明かされていないものの「不安や不快な思いをされた方がいらっしゃいましたら、決して一人で抱え込まず、信頼できる第三者や適切な窓口へご相談ください」と被害者に呼びかけている。

すでに脱退したメンバーについて声明を出したことに言及。「ご不快な思いをさせてしまい、誠に遺憾ではありますが 被害に遭われている方々がいらっしゃる以上、当バンドとしても細心の注意を払い対応しなければならないと思い、こちらの報告をさせていただきました」とした。

コバラヘルはボーカルのさりぃ、ざべすらで構成したラウドパーティーロックバンド。２０２３年７月３０日に始動した。昇は現在、ＣＲＥＡＳＴＯＲＩＡとして活動しているという。