恋人と同棲するなら「y.u mobile」のシェアプランがおすすめ！固定費はどれくらい削減できる？

1人あたり約2,000円でスマホも動画も楽しめる！

恋人と同棲していると、日々の支出はできるだけ抑えたいものです。

たとえば、一般的な大手キャリアでスマホを契約すると、1人あたり月々5,000円以上かかることもあります。さらに、動画配信サービスも別で契約していると、月に7,000円～8,000円ほどの出費に。

そこで活用したいのが、y.u mobileの「シェア U-NEXT」プラン。このプランでは、20GB（※最大50GB）を最大4人でシェア可能。音声通話SIMを2枚使っても、追加料金なしでOKです。

しかも、月額4,170円（税込）で動画配信サービス「U-NEXT」（※）がついています。2人で使えば、1人あたり約2,085円でスマホ通信＋動画視聴が楽しめる計算になります。U-NEXT単体で契約するよりもお得で、さらにスマホ通信までカバーされるという魅力的な内容です。動画好きなカップルには特におすすめです。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービス。



2人でギガを分け合えるから、使い方も自由自在

y.u mobileの「シェア U-NEXT」プランでは、通信容量を2人で分け合えるため、使い方に柔軟性が生まれます。

たとえば、平日は外出が多いパートナーが多めにギガを使い、在宅勤務が多い自分はWi-Fi中心でギガを控えめに、という使い方も可能。

また、休日に一緒に動画を見たり、旅行中にスマホをたくさん使ったりする場合も、共有のギガがあると安心です。ギガを分け合うことで、生活を共にしている実感を持つことができ、より同棲生活が楽しめるのではないでしょうか。



ギガが余っても安心。最大100GBまで「永久繰り越し」

y.u mobileでは、使いきれなかったデータ容量を100GBまで無期限に繰り越すことが可能です。

たとえば、月によってスマホの使用量が少ないときは、その分を翌月以降に回せるので、無駄なく使い切れます。

「今月は控えめに使って、来月の旅行に備えよう」など、計画的にギガを使えるのも、固定費の管理を意識するカップルにはうれしいポイントです。



追加チャージも安いから、うっかり使いすぎても安心

「一緒に動画を見すぎてギガが足りなくなった……」というときも、y.u mobileなら心配ありません。追加のデータチャージが非常にリーズナブルに設定されており、1GBあたり330円（税込）、10GBまとめて購入すると1,200円（税込）で済みます。

しかも、追加チャージしたギガも「永久繰り越し」の対象になるので、買いすぎてもムダにはなりません。



動画好きカップルなら「U-NEXT付き」はうれしいポイント

y.u mobileの「シェア U-NEXT」プランには、国内最大級の動画配信サービス「U-NEXT」がセットになっています。しかも毎月1,200円分のU-NEXTポイントがもらえるので、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも使えます。

また、ファミリーアカウントサービスにより、1つの契約で最大3アカウント追加できるため（親アカウント1、子アカウント3）、2人それぞれの視聴履歴やマイリストを管理できるのも便利。「一緒に映画を観る時間」が、より身近で手軽なものになります。



「シェア U-NEXT」プランの詳細

現在の「シェア U-NEXT」プランは図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 容量 シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

⾳声通話SIMについては2枚⽬までは追加料⾦なしで利用（※）できるので、1人あたり月額2,085円（4,170円÷2）で使用できるということになります。

※注意点として、データSIMの場合は2枚目であっても追加料金がかかります。「SMSあり」は月額462円、「SMSなし」は月額330円。

3枚まで追加可能なので、最大4名（契約者1人＋追加SIM3枚）まで利用できるシェアプランになっています。

当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように契約プランのギガが倍増します。



＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



どれくらいお得になる？ 一般的な大手キャリアと比較！

カップルでy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランを使うと、どれくらいお得かを以下のケースで考えてみます。



＜一般的な大手キャリアでのスマホ代とU-NEXTをそれぞれ単体で契約した場合＞ aさん スマホ代約5,000円＋U-NEXT月額2,189円＝7,189円

bさん スマホ代約4,000円＋U-NEXT月額2,189円＝6,189円

合計 13 ,378円（1人当たり6,689円）

上記のような場合、2人でy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランに変更すると、月額料金を大きく削減できます（図表2）。

図表2



このように見てみると、いかにy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランがお得であるかがわかります。

さらに、毎月1,200円分のU-NEXTポイントが付与されるため点も見逃せません。ポイントは、新作映画のレンタルや書籍購入に使えるほか、y.u mobileのギガチャージにも活用できますので、そのような点もお得です。

お互いに映画好き・アニメ好きなど趣味が合うカップルであれば、共通のエンタメ環境をスマホと一緒にまとめられて、大きなメリットになるでしょう。



まとめ

同棲生活はできるだけ楽しく、無理のないやりくりをしたいものです。y.u mobileの「シェア U-NEXT」プランを使えば、スマホ通信費と動画サービスの料金を1つにまとめられ、1人あたりの負担も軽減できます。固定費を上手にコントロールして、2人の新生活をもっと快適に始めてみませんか？

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

