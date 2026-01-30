「ゴジュウジャー」二代目ヒロイン話題の志田こはく、ミニスカオールブラックコーデ披露「大人っぽい」「抜群のスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/01/30】女優の志田こはくが1月29日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】「ゴジュウジャー」ヒロイン後任話題の美人女優「抜群のスタイル」ミニスカコーデ
「NYLON JAPAN」が2026年にさらなる活躍が期待される人を部門ごとに表彰する「NYLON’S NEXT 2026」の“IT GIRL”俳優部門を受賞した志田。「素敵な賞をいただき、身が引き締まる思いです」と記し、ミニスカートにロングブーツを合わせた美しい脚が際立つオールブラックのコーディネート写真を披露した。
また、同賞の授賞式「NYLON’S NEXT 2026 AWARDS」に出席した際のオフショットなども載せ、「NYLON JAPAN 3月号 誌面もぜひチェックしてください」とつづっていた。
この投稿は「かっこよさと可愛さが共存してる」「大人っぽい」「抜群のスタイル」「アンニュイな表情もいい」と反響を呼んでいる。
志田は、テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（毎週日曜9時30分〜）にて、一河角乃（いちかわ・すみの）／ゴジュウユニコーン役の二代目として後任を務めることでも話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ゴジュウジャー」ヒロイン後任話題の美人女優「抜群のスタイル」ミニスカコーデ
◆志田こはく、美脚輝くオールブラックコーデ披露
「NYLON JAPAN」が2026年にさらなる活躍が期待される人を部門ごとに表彰する「NYLON’S NEXT 2026」の“IT GIRL”俳優部門を受賞した志田。「素敵な賞をいただき、身が引き締まる思いです」と記し、ミニスカートにロングブーツを合わせた美しい脚が際立つオールブラックのコーディネート写真を披露した。
◆志田こはくの投稿に反響
この投稿は「かっこよさと可愛さが共存してる」「大人っぽい」「抜群のスタイル」「アンニュイな表情もいい」と反響を呼んでいる。
志田は、テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（毎週日曜9時30分〜）にて、一河角乃（いちかわ・すみの）／ゴジュウユニコーン役の二代目として後任を務めることでも話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】