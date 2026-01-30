【松のや】『鶏豆腐キムチチゲ』新登場! ロースかつ、牡蠣フライなどを組み合わせた 定食3品発売

とんかつ専門店の「松のや」は、2月4日(水)午後3時から、「鶏豆腐キムチチゲ」を中心にした定食3品と単品を、全国で発売する(一部店舗を除く)。

松屋で人気の「キムチチゲ」を「松のや」に導入した形。「鶏豆腐キムチチゲ」を組み合わせた「ロースかつ定食」(税込990円)をはじめ、「超厚切りリブロースかつ定食」、「海鮮定食」をラインアップする。

株主優待券は定食メニューで使用でき、「鶏豆腐キムチチゲ」単品(税込530円)での使用は不可。店内飲食のほか持ち帰りも可能。

ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込表記。

【すべての画像を見る】

〈「鶏豆腐キムチチゲ」メニュー概要〉

ゴロっとした鶏肉、まろやかな口当たりの豆腐、シャキシャキ食感の青ネギを具材に使用し、こだわりの海鮮だしを組み合わせたもの。癖になる辛さが食欲を刺激するよう仕上げた。生たまご付き。生たまごを絡めることで辛さが和らぎ、優しい味わいを楽しめるとしている。

◆「鶏豆腐キムチチゲ ロースかつ定食」990円

◆「鶏豆腐キムチチゲ 超厚切りリブロースかつ定食」1,290円

◆「鶏豆腐キムチチゲ 海鮮(牡蠣フライ1個･鯵フライ1尾)定食」990円

◆単品「鶏豆腐キムチチゲ」530円

【発売日時】2026年2月4日(水)午後3時

【対象店舗】一部店舗を除く全国の「松のや」

※一部店舗では、2026年2月11日(水)午後3時から販売開始となる。

※松屋･松のや併設店、PA店舗では販売しない。

【ロースかつ、牡蠣フライを盛り合わせた定食など、すべての画像を見る】