正論でもNG！買い物デートで嫌われる「貧乏くさい発言」９パターン
彼女との買い物デートは、おしゃべりしながら見て回るだけでも楽しいもの。でも、「これ買おうかな！」と目を輝かせる彼女にケチなアドバイスをすると、幸せムードを一変させてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「正論でもNG！買い物デートで嫌われる『貧乏くさい発言』」をご紹介します。
【１】「買い物デートってほんと時間も金も無駄だよな」と一刀両断にする
「私は一緒に過ごせて嬉しいのに、あなたはそうじゃないんだ、ふーん…と気持ちが冷めました」（10代女性）というように、「目的のない買い物は苦手」だとわざわざ表明するのも、怒りを買いそうです。退屈なら、さっさと食事に誘導するなど、早めに切り上げる策を練るといいでしょう。
【２】「俺なら買おうとすら思わない」と偉そうに意見する
「ケンカ売ってんのか？って感じ。私のお金は好きに使わせろ！」（20代女性）というように、上から目線で物申しても、反論されるのがオチのようです。彼女の物欲に賛同できなくても、批判しないでおくほうが安全でしょう。
【３】「20円のチョコが１年分買えるぞ！」と幼稚な金銭感覚で換算する
「駄菓子と比べたらそりゃ高いよ！てか、いまだにそんな思考回路なの…？」（10代女性）というように、子供じみた基準を持ち出しても「説得力ゼロ！」と切り捨てられてしまいそうです。精神年齢の低さを危ぶまれるおそれもあるので、安易に口に出さないほうがいいでしょう。
【４】「そうやって無駄遣いするから貯まらないのでは？」と冷静に分析する
「ごもっともだけど、貯金のためだけに働いてるんじゃないんだからさ！」（20代女性）というように、正論を述べて反発されてしまうケースです。「私を止めて」と頼まれているのでなければ、現実的な問題は一旦棚上げしてもいいでしょう。
【５】「待って、ネットのほうが安いかも」としつこく比較検討する
「10円の差に一喜一憂する執念に唖然としてしまった」（20代女性）というように、「1円でも安く！」の精神が煙たがられることもあるようです。ただし高価な物の場合、「入念なリサーチ」はむしろ喜ばれるでしょう。
【６】「こっちの色なら特価だぞ」となによりも低価格を優先する
「欲しい物を選ぶのが楽しいのに。安かったら何でもいいわけじゃない！」（10代女性）というように、値段を気にしすぎて、ショッピングの醍醐味を奪ってしまうパターンです。「別の色もあるよ」と、あえて金額には触れずに気づかせたほうがいいでしょう。
【７】「似たようなやつ持ってるじゃん」と購入をためらわせる
「モチーフは一緒でも、シルバーとゴールドは全然別です！」（20代女性）というように、女性には女性のこだわりがあるようです。「ハート型が好きなの？」と上手に彼女の好みを探っておけば、今後のプレゼント選びに役立つでしょう。
【８】「あーあ、せっかく稼いだバイト代が…」と嫌なことを言う
「自分へのご褒美だ！とワクワクしてたのに、現実に引き戻された」（10代女性）というように、たとえ彼女のためを思って口を挟んだのだとしても、言い方ひとつで地雷を踏むこともあるようです。とはいえ、あまりに散財が激しいなら、厳しい一言も必要かもしれません。
【９】「コレにこの金額払うの!?」と彼女の価値観にドン引きする
「１個700円のスイーツに非難ごうごう。スナック菓子で大満足のアンタに何がわかる！」（20代女性）というように、自分には無駄遣いに思える出費でも、真っ向から指摘するのは揉め事の引き金になりそうです。「こんなケーキあるんだ！」と驚くくらいにしておきましょう。
倹約を主張して嫌がられるだけでなく、よかれと思ってした助言で墓穴を掘ることもあるようです。「お金がもったいない！」と思っても、彼女が楽しそうならひとまずヨシとしましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年9月9日から13日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
