福間香奈女流名人、西山朋佳女流二冠「百番指し」を達成 通算成績は福間の５４勝４６敗【成績一覧】
将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦五番勝負（主催・報知新聞社など）第２局が３０日に行われ、西山朋佳女流二冠が福間香奈女流名人に連勝し、王手をかけた。
福間と西山はこの日の対局をもって、公式戦同一カード１００局目となる「百番指し」を達成。初手合いは２０１２年７月２４日の第２期女流王座戦本戦（福間が勝利）だった。対戦成績は、福間の５４勝４６敗。
◆これまでの対戦成績一覧（左が福間）
年・ 月・ 日 棋戦
〇１２・０７・２４ 女流王座戦本戦 ●
〇１２・１２・２６ マイ女子ＯＰ本戦●（※１）
〇１６・０９・０１ 女流王座戦挑決 ●
●１８・０２・０７ マイ女子ＯＰ本戦〇
●１９・０４・０９ マイ女子ＯＰ１ 〇
●１９・０４・２２ マイ女子ＯＰ２ 〇
〇１９・０５・１４ マイ女子ＯＰ３ ●
●１９・０５・２２ マイ女子ＯＰ４ 〇
●１９・１０・０５ 女流王将戦１ 〇
〇１９・１０・２３ 女流王将戦２ ●
●１９・１０・３０ 女流王座戦１ 〇
●１９・１１・０１ 女流王将戦３ 〇
〇１９・１１・１４ 女流王座戦２ ●
●１９・１１・２７ 女流王座戦３ 〇
●１９・１２・０４ 女流王座戦４ 〇
●２０・１０・２８ 女流王座戦１ 〇
〇２０・１１・１０ 女流王座戦２ ●
〇２０・１２・０１ 女流王座戦３ ●
●２０・１２・０９ 女流王座戦４ 〇
●２０・１２・１４ 女流王座戦５ 〇
〇２１・１０・０９ 女流王将戦１ ●
●２１・１０・１９ 女流王将戦２ 〇
〇２１・１０・２８ 女流王座戦１ ●
〇２１・１１・０４ 女流王将戦３ ●
〇２１・１１・１５ 女流王座戦２ ●
〇２１・１２・０７ 女流王座戦３ ●
●２２・０１・１９ 清麗戦予選 〇
〇２２・０４・０５ マイ女子ＯＰ１ ●
●２２・０４・２１ マイ女子ＯＰ２ 〇
●２２・０４・２６ 女流王位戦１ 〇
〇２２・０５・１１ 女流王位戦２ ●
〇２２・０５・１４ マイ女子ＯＰ３ ●
〇２２・０５・２３ 清麗戦挑決 ●
〇２２・０５・２５ 女流王位戦３ ●
●２２・０５・３０ マイ女子ＯＰ４ 〇
〇２２・０６・０７ 女流王位戦４ ●
●２２・０６・１３ マイ女子ＯＰ５ 〇
〇２２・０８・２７ 白玲戦１ ●
〇２２・０９・０３ 白玲戦２ ●
●２２・０９・１０ 白玲戦３ 〇
●２２・０９・１７ 白玲戦４ 〇
〇２２・１０・０１ 白玲戦５ ●
●２２・１０・０８ 女流王将戦１ 〇
●２２・１０・１５ 白玲戦６ 〇
〇２２・１０・１７ 女流王将戦２ ●
〇２２・１０・２１ 白玲戦７ ●
●２２・１０・２８ 女流王将戦３ 〇
〇２２・１１・０２ 倉敷藤花戦１ ●
●２２・１１・１１ 女流名人戦Ｌ 〇（※２）
〇２２・１１・２６ 倉敷藤花戦２ ●
〇２３・０７・１２ 清麗戦１ ●
●２３・０７・２５ 清麗戦２ 〇
〇２３・０８・０８ 清麗戦３ ●
〇２３・０８・２３ 清麗戦４ ●
〇２３・０９・０２ 白玲戦１ ●
●２３・０９・０９ 白玲戦２ 〇
●２３・０９・１６ 白玲戦３ 〇
●２３・０９・３０ 白玲戦４ 〇
〇２３・１０・１４ 白玲戦５ ●
〇２３・１０・２１ 白玲戦６ ●
●２３・１０・２８ 白玲戦７ 〇
〇２３・１１・０７ 倉敷藤花戦１ ●
〇２３・１１・１８ 倉敷藤花戦２ ●
〇２４・０１・１４ 女流名人戦１ ●
〇２４・０１・２１ 女流名人戦２ ●
●２４・０２・０４ 女流名人戦３ 〇
〇２４・０２・２５ 女流名人戦４ ●
●２４・０８・３１ 白玲戦１ 〇
〇２４・０９・１４ 白玲戦２ ●
〇２４・０９・２１ 白玲戦３ ●
〇２４・１０・０５ 女流王将戦１ ●
●２４・１０・１２ 白玲戦４ 〇
■２４・１０・１５ 女流王将戦２ □（※３）
■２４・１０・１９ 白玲戦５ □
〇２４・１０・２３ 女流王座戦１ ●
■２４・１０・２６ 白玲戦６ □
■２４・１０・２９ 女流王将戦３ □
〇２５・０２・１７ 女流王座戦２ ●
〇２５・０３・０５ 女流王座戦３ ●
〇２５・０３・０８ 女流名人戦１ ●
〇２５・０３・１６ 女流名人戦２ ●
●２５・０３・３０ 女流名人戦３ 〇
●２５・０４・０４ 女流名人戦４ 〇
●２５・０４・０８ マイ女子ＯＰ１ 〇
〇２５・０４・１１ 女流名人戦５ ●
〇２５・０４・１５ マイ女子ＯＰ２ ●
●２５・０５・１８ マイ女子ＯＰ３ 〇
〇２５・０５・２８ マイ女子ＯＰ４ ●
〇２５・０６・０５ マイ女子ＯＰ５ ●
●２５・０８・３０ 白玲戦１ 〇
〇２５・０９・０６ 白玲戦２ ●
〇２５・０９・２０ 白玲戦３ ●
●２５・０９・２７ 白玲戦４ 〇
●２５・１０・１１ 白玲戦５ 〇
●２５・１０・１８ 白玲戦６ 〇
〇２５・１０・２２ 女流王座戦１ ●
〇２５・１１・１２ 女流王座戦２ ●
〇２５・１１・１９ 女流王座戦３ ●
●２６・０１・１８ 女流名人戦１ 〇
●２６・０１・３０ 女流名人戦２ 〇
【注】※１ マイ女子ＯＰはマイナビ女子オープン
※２ 女流名人Ｌは女流名人戦女流名人リーグ
※３ ■は不戦敗、□は不戦敗
※ 数字は番勝負の局