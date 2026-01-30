福間香奈女流名人（右）に勝利した西山朋佳女流二冠。2人の対戦は100戦目となった

写真拡大

　将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦五番勝負（主催・報知新聞社など）第２局が３０日に行われ、西山朋佳女流二冠が福間香奈女流名人に連勝し、王手をかけた。

　福間と西山はこの日の対局をもって、公式戦同一カード１００局目となる「百番指し」を達成。初手合いは２０１２年７月２４日の第２期女流王座戦本戦（福間が勝利）だった。対戦成績は、福間の５４勝４６敗。

◆これまでの対戦成績一覧（左が福間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　年・　月・　日　棋戦　　　　　　

〇１２・０７・２４　女流王座戦本戦　●

〇１２・１２・２６　マイ女子ＯＰ本戦●（※１）

〇１６・０９・０１　女流王座戦挑決　●

●１８・０２・０７　マイ女子ＯＰ本戦〇

●１９・０４・０９　マイ女子ＯＰ１　〇

●１９・０４・２２　マイ女子ＯＰ２　〇

〇１９・０５・１４　マイ女子ＯＰ３　●

●１９・０５・２２　マイ女子ＯＰ４　〇

●１９・１０・０５　女流王将戦１　　〇

〇１９・１０・２３　女流王将戦２　　●

●１９・１０・３０　女流王座戦１　　〇

●１９・１１・０１　女流王将戦３　　〇

〇１９・１１・１４　女流王座戦２　　●

●１９・１１・２７　女流王座戦３　　〇

●１９・１２・０４　女流王座戦４　　〇

●２０・１０・２８　女流王座戦１　　〇

〇２０・１１・１０　女流王座戦２　　●

〇２０・１２・０１　女流王座戦３　　●

●２０・１２・０９　女流王座戦４　　〇

●２０・１２・１４　女流王座戦５　　〇

〇２１・１０・０９　女流王将戦１　　●

●２１・１０・１９　女流王将戦２　　〇

〇２１・１０・２８　女流王座戦１　　●

〇２１・１１・０４　女流王将戦３　　●

〇２１・１１・１５　女流王座戦２　　●

〇２１・１２・０７　女流王座戦３　　●

●２２・０１・１９　清麗戦予選　　　〇

〇２２・０４・０５　マイ女子ＯＰ１　●

●２２・０４・２１　マイ女子ＯＰ２　〇

●２２・０４・２６　女流王位戦１　　〇

〇２２・０５・１１　女流王位戦２　　●

〇２２・０５・１４　マイ女子ＯＰ３　●

〇２２・０５・２３　清麗戦挑決　　　●

〇２２・０５・２５　女流王位戦３　　●

●２２・０５・３０　マイ女子ＯＰ４　〇

〇２２・０６・０７　女流王位戦４　　●

●２２・０６・１３　マイ女子ＯＰ５　〇

〇２２・０８・２７　白玲戦１　　　　●

〇２２・０９・０３　白玲戦２　　　　●

●２２・０９・１０　白玲戦３　　　　〇

●２２・０９・１７　白玲戦４　　　　〇

〇２２・１０・０１　白玲戦５　　　　●

●２２・１０・０８　女流王将戦１　　〇

●２２・１０・１５　白玲戦６　　　　〇

〇２２・１０・１７　女流王将戦２　　●

〇２２・１０・２１　白玲戦７　　　　●

●２２・１０・２８　女流王将戦３　　〇

〇２２・１１・０２　倉敷藤花戦１　　●

●２２・１１・１１　女流名人戦Ｌ　　〇（※２）

〇２２・１１・２６　倉敷藤花戦２　　●

〇２３・０７・１２　清麗戦１　　　　●

●２３・０７・２５　清麗戦２　　　　〇

〇２３・０８・０８　清麗戦３　　　　●

〇２３・０８・２３　清麗戦４　　　　●

〇２３・０９・０２　白玲戦１　　　　●

●２３・０９・０９　白玲戦２　　　　〇

●２３・０９・１６　白玲戦３　　　　〇

●２３・０９・３０　白玲戦４　　　　〇

〇２３・１０・１４　白玲戦５　　　　●

〇２３・１０・２１　白玲戦６　　　　●

●２３・１０・２８　白玲戦７　　　　〇

〇２３・１１・０７　倉敷藤花戦１　　●

〇２３・１１・１８　倉敷藤花戦２　　●

〇２４・０１・１４　女流名人戦１　　●

〇２４・０１・２１　女流名人戦２　　●

●２４・０２・０４　女流名人戦３　　〇

〇２４・０２・２５　女流名人戦４　　●

●２４・０８・３１　白玲戦１　　　　〇

〇２４・０９・１４　白玲戦２　　　　●

〇２４・０９・２１　白玲戦３　　　　●

〇２４・１０・０５　女流王将戦１　　●

●２４・１０・１２　白玲戦４　　　　〇

■２４・１０・１５　女流王将戦２　　□（※３）

■２４・１０・１９　白玲戦５　　　　□

〇２４・１０・２３　女流王座戦１　　●

■２４・１０・２６　白玲戦６　　　　□

■２４・１０・２９　女流王将戦３　　□

〇２５・０２・１７　女流王座戦２　　●

〇２５・０３・０５　女流王座戦３　　●

〇２５・０３・０８　女流名人戦１　　●

〇２５・０３・１６　女流名人戦２　　●

●２５・０３・３０　女流名人戦３　　〇

●２５・０４・０４　女流名人戦４　　〇

●２５・０４・０８　マイ女子ＯＰ１　〇

〇２５・０４・１１　女流名人戦５　　●

〇２５・０４・１５　マイ女子ＯＰ２　●

●２５・０５・１８　マイ女子ＯＰ３　〇

〇２５・０５・２８　マイ女子ＯＰ４　●

〇２５・０６・０５　マイ女子ＯＰ５　●

●２５・０８・３０　白玲戦１　　　　〇

〇２５・０９・０６　白玲戦２　　　　●

〇２５・０９・２０　白玲戦３　　　　●

●２５・０９・２７　白玲戦４　　　　〇

●２５・１０・１１　白玲戦５　　　　〇

●２５・１０・１８　白玲戦６　　　　〇

〇２５・１０・２２　女流王座戦１　　●

〇２５・１１・１２　女流王座戦２　　●

〇２５・１１・１９　女流王座戦３　　●

●２６・０１・１８　女流名人戦１　　〇

●２６・０１・３０　女流名人戦２　　〇

【注】※１　マイ女子ＯＰはマイナビ女子オープン

※２　女流名人Ｌは女流名人戦女流名人リーグ

※３　■は不戦敗、□は不戦敗

※　数字は番勝負の局