【アニメ「地獄先生ぬ～べ～」鬼の手】 予約受付：1月30日16時より開始 商品発送：6月予定 価格：6,600円（送料・手数料別途）

BANDAI SPIRITSは、「アニメ『地獄先生ぬ～べ～』鬼の手」の予約受付を1月30日16時よりプレミアムバンダイにて開始した。価格は6,600円（送料・手数料別途）。商品の発送は6月を予定している。

本商品は、アニメ「地獄先生ぬ～べ～」の主人公・鵺野鳴介の「鬼の手」を再現した、なりきりアイテム。手の骨格や手筋の凹凸が精緻に再現されており、左手に装着することができる。素材には、肉感を保ちながら陰影が美しく際立つ合成ゴムを採用。

「アニメ『地獄先生ぬ～べ～』鬼の手」概要

【セット内容】

鬼の手…1

【製品素材】

合成ゴム

【サイズ】

約25cm

【対象年齢】

8歳以上

【生産エリア】

中国

※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※彩色などの外観は、商品個々で多少のバラツキが生じる場合があります。

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合があります。

※予定数に達した時点で、ご注文の受付を終了させていただく場合があります。

※ページにアクセス時点で、販売が終了している可能性があります。

※本商品はアミューズメント景品としての展開予定はありません。

(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同