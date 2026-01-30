山形美術館でフランス近代絵画展開催 モネやゴッホなど名作30点を見られる最後の機会
山形市の山形美術館では、モネやルノアール、ゴッホなど、19世紀から20世紀にかけてのフランス絵画を一堂に集めた展示会が開かれています。
山形市の山形美術館で行われているこの企画展では、南陽市で創業した建築材料メーカーの吉野石膏が山形美術館に寄託した作品133点の中から、厳選したフランス近代絵画30作品が展示されています。
エドゥワール・マネの「イザベル・ルモニエ嬢の肖像」。白いドレスを着た女性を明るい色彩で描いた作品です。
モネが移り住んだフランス・ヴェルノンで描いた作品で、水辺に映る教会が描かれています。
山形美術館の岡部信幸副館長「水辺の情景をモネは数多く描いている。風や光に触れながらこの絵を描いている。対岸に座っているモネのまなざしを感じられる作品」
セザンヌがマルセイユ湾を描いた作品で、遠近感がない、空間全体を圧縮したような描き方をしています。この技法にはピカソやマティスなどが影響を受けたと言われています。
ゴッホの作品です。
山形美術館の岡部信幸副館長「テーブルの上に花瓶を置いて、花を生けた静物画。花を描いた筆でテーブルのところに色を付けている。非常に面白い描き方です」
これらのコレクションは、吉野石膏が東京に新たに建設している文化施設に展示されるため、2026年秋ごろに返却されることが決まっていて、この30点が見られるのは今回が最後です。
山形美術館の岡部信幸副館長「30年間にわたって、時代も場所も超えた普遍的な作品を山形で見られたことに感謝しかない。1点見るたびに違う見え方がしてくる。ぜひ山形美術館で作品に触れてもらいたい」
この展示会は、3月22日まで山形市の山形美術館で開かれています。