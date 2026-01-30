「破曉2 - Dawn Pro2」

MOONDROPは、DACチップ「CS43198」を2基搭載し、第2世代ユーザー参加型DSPを内蔵したポータブルDACアンプ「破曉2 - Dawn Pro2」を発売した。価格は10,800円。

シーラス・ロジックのフラッグシップDAC「CS43198」を2基搭載したデュアル構成に加え、3基の独立LDO電源チップと自社開発のカスタムオーディオメインコントロールチップ「MOONDROP TYPE-UA01」を採用。

132dBのダイナミックレンジと0.0001%以下の低歪率を実現しつつ、384kHz/32bitまでのPCMとDSD256のハードウェアデコードに対応する。出力端子は3.5mmと4.4mm。

最大4Vrms/124mWのハイパワー出力を、スマートフォンから独立した100段階の高精度なボリュームコントロール操作できる。

第2世代ユーザー参加型DSPを搭載。公式アプリ「MOONDROP GLOBAL」(iOS)、「MOONDROP」(Android)を使うことで、パラメトリックEQをカスタマイズできる。

フィルタータイプ、周波数ポイント、ゲイン、Q値などを自由に調整可能。また周波数特性データベースをチューニングの基準として利用できるため、使いやすさと精度を向上させた。

筐体は熱伝導性を考慮したアルミニウム合金製。「音質・機能・信頼性をコンパクトなボディに凝縮した」という。