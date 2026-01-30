トラクション不足を隠さないIM5

英国では近い価格帯にある、3台の電動サルーン。まずはMG IM5で出発してみよう。着座位置は低く、シートの座り心地は良好。シングルモーターだが407psを誇り、ツインモーターのテスラ・モデル3へ迫る動力性能を誇る。

スポーツ・モードを選ぶと、僅かにアクセルペダルのレスポンスが変化。車重は2210kgと3台では1番重いものの、0-100km/h加速を4.9秒でこなし、シングルモーターで271psのメルセデス・ベンツCLA 250＋より2秒ほど鋭い。



手前からメルセデス・ベンツCLA 250+ ウィズEQテクノロジー AMGライン・プレミアムエディション、テスラ・モデル3 デュアルモーター・ロングレンジ、MG IM5 100 ロングレンジ。 ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

ところが、丘陵地帯の濡れた道では、トラクション不足を実感する。後輪駆動で、アクセルペダルを踏み込むとテールが瞬間的に横へ流れ、トラクション・コントロールがガツガツと抑え込む。オフにすれば、タイヤスモークを上げることも可能だが。

運転の劇場感を高めるCLAの2速AT

四輪駆動のモデル3は、安定性が非常に高い。テスラは非公表だが、最高出力は400ps程なはずで、0-100km/h加速は4.2秒。319psのシングルモーター版でも、現実的にはIM5へ大きく引き離されないだろう。

対して今回のCLAは、3台では最も非力。しかし、発進時のレスポンスはモデル3へ劣らない。車重は1980kgあるが、数字以上に活発。高速域の手前で生じる2速ATの変速が、運転の劇場感を高めている。



左からテスラ・モデル3 デュアルモーター・ロングレンジ、MG IM5 100 ロングレンジ。 ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

回生ブレーキは、CLAでは最も強力なモードだけ唐突過ぎるだろう。1番バランスが良いのはモデル3。IM5は、ブレーキペダルの踏み加減に対し、初期の反応が不自然に鋭い。

モデル3の際立つ強みが、動力性能と電費を両立させていること。丘陵地帯を全開で駆け回っても、平均6.4km/kWhという出色の数字を残した。CLAは6.2km/kWhで、一歩届かず。IM5は、4.8km/kWhに留まった。

市街地では想像以上の敏捷性

とはいえ、上級サルーンとしてより重視されるのは、秀でた操縦性と快適性。動力性能も重要だが、それとの高度なバランスが求められる。

IM5には後輪操舵システムが備わり、市街地では想像以上の敏捷性を披露する。高速域では直進性に優れ、ステアリングへ手を添えているだけで突き進める。連続するカーブは、最小限のボディロールで滑らかにクリアできる。軽快な走りが心地良い。



左からMG IM5 100 ロングレンジ、テスラ・モデル3 デュアルモーター・ロングレンジ。 ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

ステアリングの重み付けも好ましい。路面がドライなら、グリップ力も充分。それでも、運転体験は薄味。正確な反応で意図通り急げるものの、一体感や個性は感じにくい。

乗り心地は、高速巡航で滑らか。車内は静かに保たれ、滑らかな路面なら安楽に移動できる。反面、石畳などでは吸収性が追いつかず、落ち着きを失いがち。アダプティブダンパーやエアスプリングが欲しくなる。

ドライバーを中心に旋回する感覚が気持良い

CLAは、硬めの乗り心地ながら減衰性が良く、鋭い入力もしっかり均される。空気抵抗が低いことも相乗し、走行中の静寂性にも優れ、穏やかな巡航を得意とする。

加えて、活発に走らせると、ドライバーの気持ちをしっかり刺激してくれる。ステアリングは、スポーツ・モードを選んでも軽くスローながら、姿勢制御はタイト。カーブへ飛び込めば、ドライバーを中心に旋回していく感覚が気持良い。



メルセデス・ベンツCLA 250+ ウィズEQテクノロジー AMGライン・プレミアムエディション（英国仕様） ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

モーターの緻密な制御により、アクセルペダルの加減でラインを内側に絞ることも可能。フロントタイヤのグリップ力も素晴らしい。スタビリティ・コントロールを切ると、パワーオーバーステアすら披露する。扱いやすくしっかり楽しい、電動サルーンだ。

揺るがないクラストップの万能電動サルーン

モデル3の体験は、IM5とCLAの中間にある。ダブルウイッシュボーン・サスペンションは硬めでも、快適性と姿勢制御は高水準。ステアリングやペダルの調和した重み付けで、高い速度域でも滑らかに扱える。

回頭性は鋭く、ボディロールは抑え込まれ、旋回マナーはミドシップのよう。CLAほど刺激的ではなくても、コーナリングラインを選ぶ余力も備わる。俯瞰すると3台では最も熟成度が高く、好バランスに仕上がっている。



左からメルセデス・ベンツCLA 250+ ウィズEQテクノロジー AMGライン・プレミアムエディション、テスラ・モデル3 デュアルモーター・ロングレンジ。 ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

クラストップの万能電動サルーンというモデル3の評価は、2026年前半も揺るがないようだ。しかし、新しいCLAも肉薄する高効率を叶え、運転体験の魅力度はより高い。お高めの価格ながらブランド力も高く、モデル3以上に惹かれる気持ちへ共感できる。

そしてIM5は、CLAやモデル3を充分に脅かす実力を秘めている。まだ荒削り感はあるものの、進化速度を考えれば、新興勢力との競争が一層激しくなることは間違いない。

CLAとモデル3、IM5 EV 3台のスペック テスラ・モデル3 デュアルモーター・ロングレンジ（英国仕様）

英国価格：4万9990ポンド（約1040万円）

全長：4720mm

全幅：1850mm

全高：1441mm

最高速度：201km/h

0-100km/h加速：4.2秒

航続距離：659km

電費：6.4km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1840kg

パワートレイン：非同期モーター（前）＋永久磁石同期モーター（後）

駆動用バッテリー：82.0kWh

急速充電能力：250kW（DC）

最高出力：399ps（予想）

最大トルク：50.2kg-m（予想）

ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動

メルセデス・ベンツCLA 250+ ウィズEQテクノロジー AMGライン・プレミアムエディション（英国仕様）

英国価格：5万1770ポンド（約1077万円）

全長：4723mm

全幅：1855mm

全高：1468mm

最高速度：209km/h

0-100km/h加速：6.7秒

航続距離：778km

電費：6.2km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1980kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：85.0kWh

急速充電能力：320kW（DC）

最高出力：271ps

最大トルク：34.0kg-m

ギアボックス：2速オートマティック／後輪駆動

MG IM5 100 ロングレンジ（英国仕様）



ダーク・グレーのテスラ・モデル3 デュアルモーター・ロングレンジと、レッドのメルセデス・ベンツCLA 250+ ウィズEQテクノロジー AMGライン・プレミアムエディション ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

英国価格：4万4995ポンド（約936万円）

全長：4931mm

全幅：1960mm

全高：1474mm

最高速度：218km/h

0-100km/h加速：4.9秒

電費：4.8km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2210kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：96.5kWh

急速充電能力：396kW（DC）

最高出力：407ps

最大トルク：50.7kg-m

ギアボックス：1速リダクション／後輪駆動