モデルの長谷川ミラ（28）が30日、結婚することを発表した。関係者によると相手は一般男性。

長谷川はこの日、ナビゲーターを務めるJ-WAVE「START LINE」（金曜後4・30）でも結婚を生報告。「緊張している」と連呼しながらも「これまで結婚という人生を前提としてアマ考えてきたタイプではなかったですけど、新しいことに安心して挑戦できるような素敵なハズバンドに出会うことができました」とリスナーに喜びを語った。

また自身のインスタグラムでも改めて結婚を報告。2人で草原に寝転ぶ写真を投稿した。改めて「私事ではございますが、このたび結婚することになりましたので、ご報告いたします。彼と出会い、時間を重ねる中で、安心できるだけでなく、新しいことにも前向きに挑戦できる関係性だと感じるようになりました。自分の歩んできた道の延長線上で、人生を共に考えられる存在だと思えたことに、心から感謝しています」とつづった。

続けて「今後も仕事や表現、社会に向き合うスタンスは変わらず、自分の言葉と視点を大切にしながら、丁寧に取り組んでまいります。これまで支えてくださった皆さまに感謝するとともに、引き続き温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。