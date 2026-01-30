Snow Man、冠ラジオ『素のまんま』radikoの聴取者数で好記録 6年ぶりにメンバー全員集合
9人組グループ・Snow Manが出演し、22日に放送した文化放送『不二家 presents Snow Manの素のまんま』（毎週木曜 後9：00）がradikoの聴取者数において、番組放送時間帯の占有率が、ライブ・タイムフリー聴取とも関東1都6県16局中で首位を獲得した。
【写真】完コピダンスに挑戦！個々にポーズの光るSnow Manたち
同番組は、Snow Manのメンバーの中から数人が週替わりでMCを務め、近況を話したりメールを紹介したりしながら、「素」のトークを繰り広げる30分。22日の放送では、深澤辰哉と向井康二のコンビがMCを担当。そして、番組後半には、デビュー6周年を記念してメンバー全員が登場する豪華スペシャルパートを届けた。
番組放送時間帯のradikoエリア内占有率は、タイムフリー聴取で79.9％、ライブ聴取で44.8％を記録し、いずれも関東1都6県16局中首位を獲得。また、ライブ聴取では、全員出演中の午後9時25分に最高値49.4％も記録した。そのほか、Xでは放送中には番組ハッシュタグ「#素のまんま」がトレンド1位を記録するなど、SNSでも大きな反響を呼んだ。
メンバー全員が一堂に会するのが初回放送以来の6年ぶりとなった今回の放送では、9人の絆が感じられる賑やかな空気感と、アニバーサリー当日だからこそ語られる特別なメッセージをオンエアしたほか、1日限りで復活した好評企画「素の留守電」（20秒で誰かにメッセージを伝える企画）では、ツアー先などで食事に行く際、毎回メンバーで誰が会計を払うかを“男気じゃんけん”で決めているというSnow Manが、今回の企画挑戦者を“男気じゃんけん”で決定し、にぎやかなトークを繰り広げていた。
