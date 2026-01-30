SALON by PEACH JOHN春新作、ナイスバディブラで叶える美シルエット

SALON by PEACH JOHNから、2026年春の新作コレクションが登場しました。人気のナイスバディブラシリーズをはじめ、着心地と美しさを両立した新作や春色の新色が勢ぞろい。ランジェリーからルームウェアまで、日常に寄り添いながら女性らしさを引き出すラインナップが魅力です。すべてのブラにショーツとソングが揃い、セットで楽しめるのも嬉しいポイント。春の気分を纏う一着を見つけてみて♡

春の主役はナイスバディブラ新作

ナイスバディブラエレガンスフラワーは、光沢のあるストレッチラッセルレースを全面に使用し、ストリングやラインストーンチャームで華やかに仕上げた新作。

価格5,100円、サイズC～FカップUB65/70/75、カラーはブラック、アッシュミント、アッシュボルドー。

セットのナイスバディショーツエレガンスフラワーは2,700円、S・M・L展開。ナイスバディソングエレガンスフラワーは3,000円、S/M・M/L。

ナイスバディブラクラシックは新色アッシュラベンダーが登場。価格5,100円、サイズC～FカップUB65/70/75。ショーツは2,700円(S・M・L)、ソングは3,000円(S/M・M/L)。

大人らしい総レースでデコルテを官能的に演出します。

盛り胸と細見えを叶える人気シリーズ

ま～るく盛れる着やせブラシャルムは新色ピンクブラウンが仲間入り。価格5,100円、サイズC～FカップUB65/70/75。ショーツ2,700円(S・M・L)、ソング3,000円(S/M・M/L)。

デコルタンアーチレースブラは、棚状カップでふっくらデコルテをメイク。価格5,100円、サイズC～FカップUB65/70/75、カラーはネイビー、ホワイト。

ショーツ2,700円(S・M・L)、ソング3,000円(S/M・M/L)。

ま～るく盛れる着やせブラアイラッシュレースは、ブラック、ピンク、ボルドーの3色。価格5,100円、サイズC～FカップUB65/70/75。ショーツ2,700円(S・M・L)、ソング3,000円(S/M・M/L)。

春を彩るルームウェアも登場

ランジェリーとあわせて注目したいのが、レーヨンレーススキッパーパジャマ。伸びの良いレーヨン混素材にレースをあしらった優雅な一着です。価格7,600円、ワンサイズ展開。

カラーはブルーグレー、ピンクの2色。おうち時間も上品に楽しめます。

春を迎える私に、SALONの一着を

SALON by PEACH JOHNの2026年春コレクションは、美しさと心地よさを両立した名品揃い。

ナイスバディブラを中心に、盛り胸、細見え、リラックスまで、なりたい自分に寄り添うラインナップが揃います。セットで選べる楽しさも、毎日を少し特別にしてくれるポイント。

新しい季節の始まりに、自分のための一着を迎えてみてはいかがでしょうか♪