第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決定した。

近江は2年ぶり8度目の出場だ。校舎が2月2日から始まる入学試験のため外部の立ち入りを制限しており、出場が決まると選手は1キロ離れたHPLベースボールパークに集まった。小森博之監督（42）から「颯爽、ハツラツ！！近江の野球ここにありというのを見せてほしい」とゲキを飛ばされたナインは、カメラマンから「ゴイ、ゴイ…」と合図を送られると「スー！！！」と答えて一斉に帽子を投げて喜びを分かち合った。

秋季滋賀大会を制して近畿大会に臨んだ近江だったが、準々決勝で滋賀学園に1―2でサヨナラ負け。甲子園では秋から冬にかけての成長を見せる。エースの上田健介（2年）はMAX148キロのプロ注目右腕。サイドスロー気味に腕を振る速球に自信を持つ。

「甲子園ではチームの勝利に貢献できるようなピッチングをしたい。1試合1試合勝てていけば。滋賀県勢の優勝がないので、優勝したいです。オフは走り込みやウエートで下半身を中心に鍛えました。球速アップやスタミナをつける狙いで。真っすぐに自信があるので、新しいツーシームを覚えてバッターのタイミングを少しずらすことができれば」と上田。甲子園のマウンドを思い描いていた。

昨年4月から指揮を執る小森監督は近江が夏の甲子園で準優勝した83回大会の主将。06年から多賀章仁前監督（現総監督）の下でコーチを務めた生粋の“近江野球人”。初めて指揮を執る甲子園だが、DH制を問われると「使います」と断言。「野手の使い方の可能性が広がる。11月の練習試合からDHは使っているし、メンバー選考にも影響が出るかもしれない」と野手の選手層が厚いこともあって、自信を持って采配に臨む。