３０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２５１円７２銭（０・５６％）高の４万５３１３円４９銭だった。

２日連続で値上がりした。３３３銘柄のうち７割超にあたる２４６銘柄が上昇した。

上場企業の２０２５年１０〜１２月決算発表が本格化し、好決算を発表した銘柄に買いが入った。東証プライム銘柄の７割超が上昇した。一方、前日に急騰した一部の半導体関連株には反動で売りが広がった。

個別銘柄の上昇率は、前日に通期の業績予想を上方修正した電動工具メーカー大手のマキタ（１５・０５％）がトップだった。キオクシアホールディングス（１０・９９％）、コナミグループ（８・０８％）と続いた。

下落率は、野村総合研究所（１７・３１％）が最大で、ネクソン（１０・６３％）、きんでん（９・５７％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５２円７５銭（０・１０％）安の５万３３２２円８５銭だった。４日ぶりに値下がりした。日経平均への影響が大きい半導体関連株の値下がりが響いた。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は２１・０２ポイント（０・５９％）高い３５６６・３２。