¡¡30Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á153±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£ºâÌ³¾Ê¤ÏºòÇ¯12·î29Æü¤«¤éº£Ç¯1·î28Æü¤Ë¤ª¤±¤ë°ÙÂØ²ðÆþ¤Î¼ÂÀÓ¤ò30ÆüÌë¤ËÈ¯É½¡£
¡¡¸á¸å5»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ47Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á153±ß79¡Á81Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï02Á¬±ß°Â¥æ¡¼¥í¹â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á183±ß60¡Á64Á¬¡£
¡¡Ä«ÊýÈ¯É½¤µ¤ì¤¿1·î¤ÎÅìµþÅÔ¶èÉô¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤òÁá¤á¤ë·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬³ÈÂç¡£±ß¤òÇä¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¿·µÄÄ¹¤Î¿Í»ö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê³°°Ù¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£