「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）

大阪桐蔭は２０２２年以来の選抜大会出場となった。昨年は春夏とも甲子園を逃し、聖地に２年ぶりの帰還となる。西谷浩一監督（５６）は「選んでいただきましてありがたく思っております」と思いを語った。

日本一となれば同校としては１０回目になる。「１０回目の甲子園優勝ということをずっと言い続けてきて、新チームスタートして、スタートラインに立ったので、ここからが勝負だと思っています」と力を込めた。

中野、森のダブルエースを擁した昨年のチームは甲子園に届かなかった。「２年分の思いを持って挑戦したい」と悔しさを力に変える。プロ注目の最速１５３キロエース右腕・吉岡貫介投手（２年）への期待も大きい。「エースとして一本立ちしてもらって、チームを勝利に導いてほしい」と語った。吉岡も「今年（甲子園のマウンドに）立てるっていうのはすごくうれしい。去年の３年生の分も背負って全員で戦っていきたい」と意気込んだ。

５日の始動日には７イニング制について西谷監督が反対意見を熱弁した。この日も７イニング制についての質問が出たが、「反対ですけど、きょうはこいつらが出たことを言ってあげてください。すみません」と親心を見せた。