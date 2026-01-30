女性の肉体狙う男幽霊＆パジャマ脱がす怪異！鹿目凛が自宅で被害を受けた恐怖体験

ある晩、自らの腕が天井に向かって釣り上げられるような奇妙な感覚に襲われたという。

すると、意識がフワリと浮き上がり、ベッドで眠る自分自身を客観的に眺める「幽体離脱」の状態に。成功の喜びに浸るのも束の間、暗闇に目が慣れてきた彼女は、ある異変に気づく。

部屋の反対側に、壁を向いてじっと立ち尽くす「男性のシルエット」が見えたのだ。