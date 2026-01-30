女性の肉体狙う男幽霊＆パジャマ脱がす怪異！鹿目凛が自宅で被害を受けた恐怖体験
1月28日（水）に放送した『ジャパンオカルトアーカイブ〜マジやば不思議話〜』（毎週水曜深夜3時20分／MC：モグライダー・芝大輔、コヤッキー）。
元でんぱ組.incの鹿目凛が語ったのは、自らの「肉体」を狙う何者かの影、そして寝室で起きた説明のつかない怪異の記憶だった。
【動画】女性の肉体狙う男幽霊＆パジャマ脱がす怪異！鹿目凛が自宅で被害を受けた恐怖体験
数年前、コロナ禍の自粛期間中にその現象は始まった。
自宅で過ごす時間が増える中、鹿目はたびたび金縛りに遭うようになる。
「幽体離脱したから、普段は見えないものが見えているのかも……」
そう思った彼女が、その男の顔をのぞき込もうと近づいていった瞬間、事態は急変！
男が鹿目の肉体に向かって驚くべき行動に出た！ その内容とは？
さらに番組では、鹿目凛が寝ている間、何者かに「パジャマを脱がされた」という怪異についても語る！
現在TVerで配信中。
さらに詳しい「現場の状況」は、ぜひTVerでチェックしてください！
元でんぱ組.incの鹿目凛が語ったのは、自らの「肉体」を狙う何者かの影、そして寝室で起きた説明のつかない怪異の記憶だった。
【動画】女性の肉体狙う男幽霊＆パジャマ脱がす怪異！鹿目凛が自宅で被害を受けた恐怖体験
「魂の隙」を狙う影…幽体離脱中に見た“もう一人の自分”に迫る男
数年前、コロナ禍の自粛期間中にその現象は始まった。
自宅で過ごす時間が増える中、鹿目はたびたび金縛りに遭うようになる。
ある晩、自らの腕が天井に向かって釣り上げられるような奇妙な感覚に襲われたという。
すると、意識がフワリと浮き上がり、ベッドで眠る自分自身を客観的に眺める「幽体離脱」の状態に。成功の喜びに浸るのも束の間、暗闇に目が慣れてきた彼女は、ある異変に気づく。
部屋の反対側に、壁を向いてじっと立ち尽くす「男性のシルエット」が見えたのだ。
「幽体離脱したから、普段は見えないものが見えているのかも……」
そう思った彼女が、その男の顔をのぞき込もうと近づいていった瞬間、事態は急変！
男が鹿目の肉体に向かって驚くべき行動に出た！ その内容とは？
さらに番組では、鹿目凛が寝ている間、何者かに「パジャマを脱がされた」という怪異についても語る！
現在TVerで配信中。
さらに詳しい「現場の状況」は、ぜひTVerでチェックしてください！