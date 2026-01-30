香川県高松市の保育施設で、預かっていた当時1歳の男の子を床に投げつけるなどの暴行の罪に問われている園長の女に対して、拘禁刑1年が求刑しました。

暴行の罪に問われているのは、高松市藤塚町の会社役員の女（60）です。



起訴状などによりますと、女は自身が運営し園長を務める認可外保育施設で、昨年10月、預かっていた当時1歳の男の子を床に投げつけたほか、昨年9月には4歳の男の子を両手で突き飛ばし転倒させるなどの暴行を加えたとされています。

検察は拘禁刑1年を求刑

きょう（30日）の裁判で検察側は「転倒の仕方によっては生命・身体に重大な傷害を及ぼしかねない危険な犯行」などとして拘禁刑1年を求刑しました。



一方、弁護側は「市から行政処分を受けるなどすでに社会的制裁も受け2か月間拘束され反省の機会もあった」などとして罰金刑の適用を求めました。

女は「お子さんに対してどうかしてやろうという気持ちはなかった」と反省の弁を述べました。判決は来月（2月）12日に言い渡されます。