2月8日の衆院選を前に、RSKイブニングニュースでは、岡山・香川の候補者の主張をお伝えしています。今回は香川2区と香川3区です。

香川2区

香川2区には届け出順に、国民民主党・前職の玉木雄一郎氏、自民党・前職の瀬戸隆一氏、参政党・新人の秋山友理子氏の3人が立候補しています。

【今回の選挙の争点は】

（国民民主党 玉木雄一郎候補）

「政局、選挙最優先の古い政治から、経済最優先、国民生活最優先の新しい政治に変えていけるかどうかだと思っています」

（自民党 瀬戸隆一候補）

「責任ある積極財政で前に進めていっていいのかどうか、ということが、根本的にはそこにあるんだと思っています」

（参政党 秋山友理子候補）

「減税と外国人問題。家計が苦しいです。給料は上がらない、税金はどんどん上がる、物価もどんどん高くなる」

【物価高騰対策】

（国民民主党 玉木雄一郎候補）

「103万円の壁を178万円に上げましたけど、まだ基礎控除に所得制限が残っていたり、住民税をまだ控除額を上げていないので、今度は住民税の控除額を引き上げて住民税負担を下げたいということと、あとは社会保険料ですね。労働者だけではなくて、事業主の社会保険料負担を引き下げる政策もしっかり訴えながら、特に地方の中小企業の賃上げを、あるいは手取りのアップをしっかり応援できるような政策を訴えていきたいと思います」

（自民党 瀬戸隆一候補）

「今回の補正予算でもやらせてはいただきましたが、さらに来年度予算でしっかりやっていくということが必要だというふうに思っています。維新との関係の中で、食料品の消費税をゼロに、2年間に限りするということも検討するということも盛り込まれておりますので、それについてもしっかりと、いろいろ財源の問題とかありますけれども、しっかりと議論をしていく」

（参政党 秋山友理子候補）

「物価高騰というのは世界の外国の事情もあってこの状況になっていると思うので、物価高でも楽にというか生活していけるだけの給料を上げたいんですけど、そのためにやっぱり減税が必要だと考えます」

香川3区

香川3区には届け出順に、国民民主党・新人の川崎智光氏、自民党・前職の大野敬太郎氏、日本維新の会・新人の細川修平氏の3人が立候補しています。

【最も訴えたいこと】

（国民民主党 川崎智光候補）

「ひとつが子育て支援の充実、もうひとつが農林水産業、観光業の振興。この先の大学進学ですとか、そういったところに給付型の奨学金、そういったものを拡充していけて、お金がないけど進学したいという意志の固い方に手が差し伸べられるように」

（自民党 大野敬太郎候補）

「我々が支えられているのは、中小企業の皆さんばっかり。そこが潤わなければ、まったくこの経済は回らないわけでありますので、とにかくこの経済を回していく、中小企業が潤う、潤う環境によって地方にも賃金の上昇を見込めるような政策をしっかりと訴えていきたい」

（日本維新の会 細川修平候補）

「この地域の持つ特性、強み、それをいかにフルに発揮して、この地域の発展を目指していくか、実現していくか、そういったことが大事かなと思っています。現在は与党です。私たちが言う政策、それは本当に現実にするための政策と、これからはなってまいります」

【外交・安全保障】

（国民民主党 川崎智光候補）

「日本の立場というのが、地理的にも国との関係的にもいろいろとバランスを取りながら今まで進んできた、先人たちが乗り切って守ってきてくださった土地に今われわれ住んでおりますので、そういったことはわれわれの世代もやっていこうという強い意志がありますし、同じく次の世代にも平和で豊かな土地を受け継いでいきたいなと強く思っておりまして」

（自民党 大野敬太郎候補）

「今の国際社会の荒波というのは大きな争点であると思います。これまで経済安全保障の分野で“セキュリティ・クリアランス”、“サイバーセキュリティ”、そして“経済インテリジェンス”の3本柱を、おもに私自身が提言書を執筆し党をリードして政策を紡いできたことがありますので、小林政調会長とともに進めておりますけれども、この部分もしっかり訴えてまいりたいと」

（日本維新の会 細川修平候補）

「有事の時に、必要な重要物資食料や医薬品などがあります。特に医薬品を例に出しますけど、医薬品は国民の健康を守るために重要なものなんですけど、そういったものをどう国内で製造していくか、友好国とつないでいくか、あとはどうしようもないものについては備蓄をするか。国民のため有事のために備えておくというのは必要かなというふうには思っております」

衆議院選挙は、2月8日に投開票が行われます。