レトロかわいいアイテムが勢ぞろいの「ミニーマウスシリーズ」

写真拡大

　「キャンドゥ」は、1月22日（木）から、ミニーマウスが主役のキュートでポップなグッズを、全国の「キャンドゥ」店舗（一部店舗を除く）と、Can★Doネットショップで販売中だ。

【写真】ミッキーが隠れてる商品も！　「キャンドゥ」ミニーの新アイテム価格などの詳細一覧

■キュートでポップなミニーがいっぱい

　今回登場した「キャンドゥ」オリジナル／ディズニー「ミニーマウスシリーズ」は、ミニーマウスがキュートにウインクを送る姿とレトロな雰囲気がかわいらしいデザインのグッズシリーズ。

　「カラビナ付きミニポーチ」や「コーム＆ミラー」、プチギフトにもおすすめの「ギフトバッグ」など、全25品番をラインナップしている。

　また、ブラインド商品の「リボンチャーム」にはブラックだけミッキーマウスがさりげなく登場。ミニーマウスの愛らしい魅力がギュッと詰まった商品がそろう。