バスケットボールのBリーグ2部（B2）ライジングゼファー福岡は30日、未定になっていた4月のホームゲーム5試合の会場を発表し、福岡国際センター（福岡市）での初開催が決まった。普段の本拠地より広い収容約6500人の会場で、1日に熊本との九州ダービーを行う。

【残りのホームゲームは…B2福岡の本拠地開催日程と入場者数はこちら】

17、18日の横浜EX戦は本拠地の照葉積水ハウスアリーナ（同市）で実施。レギュラーシーズン最終節となる25、26日の静岡戦は北九州メッセ（北九州市）で戦う。北九州メッセは1月3、4日の山形戦で初開催。約9000人収容の特設会場に3日は6760人、4日は6806人といずれもクラブ過去最多の入場者数を記録した。今回も同様の会場を設置する。

Bリーグは今秋から成績による昇降格制度を廃止し、経営面などを重視してカテゴリーを振り分ける。福岡は施設面の問題で新B1「Bプレミア」に参入できず、新B2「Bワン」からスタート。2029年春に新アリーナを完成させる予定で、クラブは同年秋開幕シーズンをBプレミア参入目標と定めている。

しかし実現するには今季の1試合平均入場者数が4000人以上になる必要があり、ホーム11試合を残す現在は平均3781人と厳しい状況。アクセス面でも優れた福岡国際センターや、大規模会場の北九州メッセでの開催で望みをつなげたいところだ。