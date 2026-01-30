モロゾフ、バレンタイン限定プリン…人気チョコブランドとコラボで梅田に登場 『阪急バレンタインチョコレート博覧会2026』
大阪・阪急うめだ本店で開催中の『阪急バレンタインチョコレート博覧会2026』は、きょう30日から後半戦に突入した。
【詳細画像】『濃厚ガトーショコラとチョコレートプリン』4層の味わい解説
『阪急バレンタインチョコレート博覧会2026』は、1月21日に開幕した国内最大級を誇るチョコレートの祭典。今年のテーマは“好き”を見つける、チョコレートの旅へ。催場をはじめ、食品売場はもちろん、リビング、雑貨、ファッションフロアも“阪急チョコ百貨店”となる。後半戦は、1月30日〜2月14日まで。
日本で初めてバレンタインにチョコレートを贈るスタイルを紹介したモロゾフは、人気チョコレートブランド「CACAO HUNTERS」とコラボレーションした『濃厚ガトーショコラとチョコレートプリン』を期間限定で発売する。
昨年好評だった『濃厚ガトーショコラとチョコレートプリン』に、2026年はCACAO HUNTERSが厳選したチョコレート「コロンビア100％」を使用。“まるでカカオはフルーツ”を体現するかのようなコロンビア100％のチョコレートを使用した期間限定スイーツとなる。
■『濃厚ガトーショコラとチョコレートプリン』価格：648円（本体価格：600円）
取扱店：『阪急バレンタインチョコレート博覧会2026』阪急うめだ本店・9階祝祭広場
販売期間：2026年1月30日（金）〜2月14日（土）※最終日は午後7時閉場
カカオ100％のチョコレートを活かしたチョコレートプリンに、カカオフルーツソースを合わせ、チョコレートプリンの上には、チョコレートスポンジケーキと「コロンビア100％」を使用し、オレンジリキュールで風味付けした濃厚でとろける食感のチョコレートケーキを合わせた。濃厚なチョコレートケーキとチョコレートプリンの贅沢な組み合わせを楽しめる。
