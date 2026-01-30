三森すずこ、アメリカではへそ出しも普通に 佐久間大介はSnow Manの楽屋スタイルと重ねる
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介と三森すずこが30日、都内で行われた映画『白蛇：浮生〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』公開記念初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】キュートな笑顔が可愛い！赤いドレスで登場した三森すずこ
今作は、中国の四大民間説話の一つ「白蛇伝」の前世を描き2021年にヒットしたアニメ映画『白蛇：縁起』の500年後の物語。前作の主人公・宣の生まれ変わりであり、臨安の街で人々を治療して回る医者で人望も厚く優しい青年“仙”を佐久間が、1000年の修練により人間の姿に変化した白蛇の妖怪“白”を三森が引き続きW主演で演じている。
物語の内容にちなみ“脱皮”した瞬間、成長した転換期を聞かれた2人。ブラックコーヒーが飲めるようになったと嬉々として佐久間が報告すると、三森は2024年にアメリカ移住を挙げる。
「全然環境が違うので常識が覆される。未だに刺激的。ここでこういうことをしていいんだ、とかカルチャーショックを毎日受け入れながら生きている」と変化を実感する三森に、佐久間は「実際、アメリカに染まってきたなという感覚はありますか」と興味津々に。
三森は「正直ある。夏に、レギンスとタンクトップだけで歩いてるんですけど…絶対にそうならないと決めて引っ越したのに気づいたらレギンスとタンクトップで電車に乗ってました。でもそしたら街のなかに紛れて…逆に普通？へそも出てます。開放感はありました。日本なら恥ずかしいけど…」と今では堂々としているそう。
佐久間は「いいな、俺もスパッツでタンクトップで出ようかな」と刺激を受けたようで「ただ寒いロケのときは、楽屋でSnow Manはそうなってます。着替えるときに…うちの向井康二は楽屋でインナーのままで過ごしてます。めっちゃ細くなってるんです」と暴露すると三森は「大丈夫？このエピソード」と心配していた。
【写真】キュートな笑顔が可愛い！赤いドレスで登場した三森すずこ
今作は、中国の四大民間説話の一つ「白蛇伝」の前世を描き2021年にヒットしたアニメ映画『白蛇：縁起』の500年後の物語。前作の主人公・宣の生まれ変わりであり、臨安の街で人々を治療して回る医者で人望も厚く優しい青年“仙”を佐久間が、1000年の修練により人間の姿に変化した白蛇の妖怪“白”を三森が引き続きW主演で演じている。
「全然環境が違うので常識が覆される。未だに刺激的。ここでこういうことをしていいんだ、とかカルチャーショックを毎日受け入れながら生きている」と変化を実感する三森に、佐久間は「実際、アメリカに染まってきたなという感覚はありますか」と興味津々に。
三森は「正直ある。夏に、レギンスとタンクトップだけで歩いてるんですけど…絶対にそうならないと決めて引っ越したのに気づいたらレギンスとタンクトップで電車に乗ってました。でもそしたら街のなかに紛れて…逆に普通？へそも出てます。開放感はありました。日本なら恥ずかしいけど…」と今では堂々としているそう。
佐久間は「いいな、俺もスパッツでタンクトップで出ようかな」と刺激を受けたようで「ただ寒いロケのときは、楽屋でSnow Manはそうなってます。着替えるときに…うちの向井康二は楽屋でインナーのままで過ごしてます。めっちゃ細くなってるんです」と暴露すると三森は「大丈夫？このエピソード」と心配していた。