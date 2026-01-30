井桁弘恵、花嫁姿で“夫”と2ショット 指輪もキラリ「素敵な写真」「幸せそうなおふたり」
俳優の井桁弘恵（28）が28日、出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜 後11：00）の公式インスタグラムに登場。夫婦役で共演するWEST.の藤井流星（32）とのオフショットが公開された。
【写真】「幸せそうなおふたり」“夫”との2ショットを披露した花嫁姿の井桁弘恵
原作は、2025年3月に発表された夏原エヰジ（なつばら・えいじ）氏の同名小説。物語は幸せ絶頂の披露宴の最中、新婦・沙也香（井桁）が何者かに毒を盛られる衝撃の展開から始まる。新郎の和臣（藤井）が犯人捜しに乗り出す中で、周囲の人々や沙也香自身の“どす黒い本性”が次々と暴かれていく予測不能のミステリーだ。
投稿では「結婚式前撮りの和臣×沙也香 2人で指輪をキラリ」と、オフショットを公開。純白のウエディングドレスに身を包んだ井桁と、タキシード姿の藤井が、笑顔を浮かべながら左手を掲げ、“結婚指輪”を披露している。
そのほか、2人の表情豊かなウエディングフォト5枚が飾られたテーブルなどもアップされ、劇中のサスペンスフルな展開を忘れさせるような、穏やかで美しい笑顔を見せている。
ドラマファンからは、「素敵な写真」「幸せそうなおふたり」「めっちゃいい顔してる」「とっても素敵な新郎新婦」「式場のCMやらないと」などの声が多数寄せられている。
