けさ、JR常磐線が架線の断線によって運転を見合わせたトラブルについて、JR東日本は架線と電車のパンタグラフの間に異常な電流が流れたため、断線したとみられると明らかにしました。

きょう午前7時前、JR上野駅の10番線に停車中の電車の上の架線が断線し、停電が発生しました。この影響で、JR常磐線は一部区間でおよそ7時間にわたり運転を見合わせました。

断線についてJR東日本は、何らかの原因で架線と電車のパンタグラフの間で異常な電流が発生し、架線が熱で溶けたとみられると明らかにしました。架線やパンタグラフに異常はみられないということで、詳しい原因を調べているということです。

また、断線した際に架線が電車に垂れ下がり、車両に接触したことで、数センチの穴が空いたことが確認されたということです。

このトラブルで、6人が体調不良や軽いけがをしたほか、およそ23万人に影響が出ました。

JR東日本をめぐっては、今月16日にも作業員のミスによって山手線と京浜東北線が始発から8時間以上運転を見合わせるなど、トラブルが相次いでいます。

JR東日本は「16日に続いて、朝の通勤・通学の時間帯に長時間の運転見合わせが発生し、多くのお客さまに多大なご迷惑・ご不便をおかけしたことを心より深くお詫び申し上げます」としています。