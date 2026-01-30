フィギュアスケート男子の世界選手権連覇者でプロとして活動する宇野昌磨さん（28）が30日、自身のアイスショー「Ice Brave 新横浜 Special Edition」初日公演を終え、報道陣の取材に応じた。

交際中の本田真凜さんとのアイスダンスパートでは新曲「Four Seasons」を初披露。「一番緊張したのはアイスダンスの部分。たくさん練習したからこそいろんな思いが入った。皆さんに最後まで披露できて凄くうれしく思います」と語った。難度を高めた演目で「本当に最初苦戦した。一度、氷上で2人とも本当に頭から落ちてしまう経験も一度した。それくらい凄い難しい経験だった」と振り返った。

同曲は米国のジャン＝リュック・ベイカーさんが来日して振付を行い、北京五輪団体銀メダルメンバーのアイスダンス・小松原美里さんも通訳兼アシスタントとして参加。「もう一段階、レベルを上げたものをやりたかった。僕たちのできるものを組み合わせて良いものをつくるのではなく、できなくても自分たちがレベルアップできるものをつくってほしいという思いでつくっていただいた」と選曲の理由を明かした。