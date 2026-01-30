２月8日に投票日を迎える衆議院議員選挙、候補者の真冬の激戦に密着した特集の3回目は前職と新人3人の戦いとなった山形県3区です。



県3区に立候補したのは、届け出順に中道改革連合・新人の落合拓磨さん（28）、参政党・新人の遠藤和史さん（60）、自由民主党・前職の加藤鮎子さん（46）、国民民主党・新人の喜多恒介さん（36）の4人です。



中道改革連合・新人の落合拓磨さん（28）は天童市出身です。去年、ともに酒田市に移住した妻の愛理さんが思いを込めてタスキをかけます。愛理さんとは結婚式も新婚旅行もできないまま選挙戦に突入しました。





落合拓磨候補「これがはじめての共同作業でございます。ありがとうございます」落合拓磨候補「この日本海側から日本全体に、そして生活者一人一人に日が当たる、そんな政治をここから皆さんと一緒に作り上げていこうではありませんか」政局の大きな転換によって、立憲、国民、連合山形の「2党1団体」による支援の枠組みが崩れるなど、支援の構図が一変する中での初めての国政挑戦となりました。公明党県本部 菊池文昭代表「対立から包摂へ、そして極端から中道へ。私ども公明党県本部も同志である落合拓磨さんの当選にしっかりと取り組んでまいります」選挙カー「落合拓磨、兼業農家の生まれ育ち。まさにこの地域こそが日本の原動力」支持者の声に「お車からありがとうございます」落合候補「雨の中ありがとうございます」支持者「まず頼むな！」「ハイ！」落合さんのトレードマークは、おととし7月の豪雨災害で復旧ボランティアに参加した際に履いていた長靴です。落合拓磨候補「北青沢まで泥をかきに行かせていただきました。この地域の声を地に足を付けて国政へと届けていく。今必要な政治は長靴の政治だ」該当演説「庄内・最上を襲った豪雨災害からの復旧復興に全力で取り組む。私は人生をかけて川の問題、水の問題に向き合っていく」落合さんは「日本海側から朝日が昇る政治」を掲げて庄内・最上を走ります。遠藤和史候補「午前中は9時から学校で建築学演習の講義でした」参政党・新人の遠藤和史さん（60）は28日の夕方から酒田市内で遊説を開始しました。東北農林専門職大学で稲作を学びながら国政に初挑戦です。遠藤和史候補「農業の現場はどうでしょうか。もう来年はやめるかもしれない、そんな農家がたくさんいる。いま守らないと本当に日本人の食料がなくなってしまうかもしれない。僕は山形とか東北のコメ農家を放っておけないんですよ」有権者「頑張ってください。本当頑張って下さい」山形市出身で川西町にも拠点を置く遠藤さんは「大学で共に学ぶ若者たちに選挙をしながら学ぶ姿を見せたい」と自らの考えを訴えます。選挙カー「日本人ファースト、参政党の遠藤和史でございます。山形の農業、日本の農業を守る強い決意で立候補いたしました。どうもありがとうございます」遠藤候補（駆け寄って）「がんばって。本当にがんばって」有権者「あらー見えねー。私90歳。100歳になるから」遠藤候補「無理しないでな、本当に」地吹雪の中でも遠藤さんの声は熱を帯びます。遠藤和史候補「景気対策は何をするのか。インフラ整備をしっかりしていきましょう。上下水道、道路、もう一度しっかり見直していきましょう」「一人一人が日本。Iam JAPAN。一人一人が日本。一人一人が日本を愛している」遠藤さんは市民一人一人に支持を訴えます。出陣式「よろしくお願いします。きょうから始まります。おはようございます」5回目の当選を目指す自由民主党・前職の加藤鮎子さん（46）。決起集会「いま国土交通部会長を拝命しています。国交関係の国会に提出される予算案、法案、税制改正。すべて与党の自民党の国土交通部会を通らなければ前に進むことができない。最後のしっかりとチェックをしていく大事な立ち位置であります」雪と強風の中での選挙戦です。これまで4期11年、衆議院議員として積み上げた実績と経験をいかし、地域環境の整備を進めることなどを訴えています。第一声「この地域はインフラ、国土交通の課題が多数あります。酒田港の機能強化、洋上風力の推進、そして災害からの復旧復興。インフラ整備においては、これまでも日沿道ウエストライン、この11年で多数の開通か所が進んできた。県境部分をしっかりとつなぎ、他の地域とこの庄内・最上がつながって、もう『陸の孤島』とは言わせない。そういう予算付けと事業の推進を力強く進めていく」「よろしくお願いします。はい頑張ってね」「頑張ります」加藤さんは、自身の考えや思いをじっくり聞いてもらうため、屋内での個人演説会を中心に選挙戦を展開しています。決起集会「わたしは政治家の信念として『地域に根ざした保守』。その信念のもと地方から、この地元から足腰の強い日本を作ろうじゃないか。その思いです」加藤さんは「地域に活きる確かな実行力」を掲げ、庄内・最上の人々に思いを訴え続けます。小学生とあいさつ「はい、おはよう。じゃあね、行ってらっしゃい」国民民主党・新人の喜多恒介さん（36）。岩手県生まれで、2025年に鶴岡市に移住し、鶴岡市長選挙に出馬しましたが落選。今回、国民民主党の公認候補として初めての国政選挙に挑戦しています。街頭演説「若者や現役世代から成長のエネルギーを生み出して、年配の方々の社会保障、分配のエネルギーとしていく。この成長なくして分配なし。そして現役世代をサポートすることなしに、人口がしっかり増えて酒田、庄内が持続可能な社会になっていくことはできない。これを真正面から愚直に訴えているのは国民民主党なわけです」公示翌日の28日は酒田市と遊佐町で遊説しました。演説「人口を再生し、経済を再生し、そして暮らしを復活させていく。年配の方々の医療、そして社会福祉をより豊かにしていく。このビジョンを酒田、庄内から打ち出していくことが、喜多恒介、政治家としての役割です」喜多候補「本物の言葉を伝える。形だけの言葉だったり、党としての言葉というよりも、自分が本当に思っている言葉を伝えていけば、様々な皆さんの心を通じて意見が伝わっていくのではと考えているので、真心を込めて本当の思いを伝えていく。これを一点に集中している」演説「キタ、キタ、キタ、キタ、喜多が来た。喜多が来たからこの庄内に明るい未来がやってきた。そしてこの衆議院議員選挙で日本も動かす時がきた」喜多さんは「日本を動かす時がキタ！」を掲げ、思いを庄内・最上に広めていきます。