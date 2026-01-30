佐久間大介、コーヒーが飲めるように “オトナの男”への成長で会場から拍手喝采「ブラックいけちゃうんですよ」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が30日、都内で行われた映画『白蛇：浮生〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』公開記念初日舞台あいさつに共演の三森すずこと登壇した。物語にちなみ“脱皮”した、成長した転換期を聞かれた佐久間が「ここ最近でコーヒーを飲めるようになった」と変化を明かした。
【写真】かっこい…！バズーカ砲を持ってキメ顔の佐久間大介
「飲めなかったんですね」と三森が驚くと「飲めなかったんです。苦くて…」とかわいらしい一面をチラリ。「本番前も飲んでいて。姉さん（三森）の楽屋にあるお菓子を勝手にとっていきました（笑）」と振り返ると三森は「泥棒が現れたんです」とほほ笑ましいやりとりを披露した。
「味覚がオトナになったんだなと。ブラックいけちゃうんですよ」と得意げな佐久間に会場は拍手喝采。三森は「すごいオトナの男！」と褒めると佐久間は「オトナはブラックですよね…きょうは砂糖1本入れましたけど」とおちゃめに付け加えていた。
今作は、中国の四大民間説話の一つ「白蛇伝」の前世を描き2021年にヒットしたアニメ映画『白蛇：縁起』の500年後の物語。前作の主人公・宣の生まれ変わりであり、臨安の街で人々を治療して回る医者で人望も厚く優しい青年“仙”を佐久間が、1000年の修練により人間の姿に変化した白蛇の妖怪“白”を三森が引き続きW主演で演じている。
【写真】かっこい…！バズーカ砲を持ってキメ顔の佐久間大介
「飲めなかったんですね」と三森が驚くと「飲めなかったんです。苦くて…」とかわいらしい一面をチラリ。「本番前も飲んでいて。姉さん（三森）の楽屋にあるお菓子を勝手にとっていきました（笑）」と振り返ると三森は「泥棒が現れたんです」とほほ笑ましいやりとりを披露した。
今作は、中国の四大民間説話の一つ「白蛇伝」の前世を描き2021年にヒットしたアニメ映画『白蛇：縁起』の500年後の物語。前作の主人公・宣の生まれ変わりであり、臨安の街で人々を治療して回る医者で人望も厚く優しい青年“仙”を佐久間が、1000年の修練により人間の姿に変化した白蛇の妖怪“白”を三森が引き続きW主演で演じている。