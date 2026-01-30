元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）のYouTube「片岡篤史チャンネル」が、元DeNAコーチの高木豊氏（67）のYouTube「高木豊 Takagi Yutaka」とコラボ。今季の中日で注目する定位置争いを挙げた。

片岡氏は優勝候補の阪神に対して、ライバルの一番手に中日を挙げる。

本拠地のバンテリンドームにホームランテラスが設置されることで、本塁打数増が見込まれる。

片岡氏は「（新外国人の）サノーの出来。彼が打つと細川とか、あのへんがもの凄く楽になる」と相乗効果を期待した。

もうひとつ、「僕はサードを誰が守るのか興味あります」と明かした。

サノーの加入で、昨季一塁起用が多かったボスラーが三塁を守る可能性が出てきた。ここに福永裕基、そして石川昂弥、高橋周平が加わる。

片岡氏は中でも7年目の石川に注目。「球場が狭くなったので彼の長打力を生かしてほしいし、今年やらなかったらというのは彼が一番分かっている」と勝負の年と指摘した。

このハイレベルな三塁争いがチームを刺激する。

片岡氏は「そこのせめぎ合い。本当の競争になってきて、（状態が）よくてもなかなか1軍の試合に出られないとなれば層が厚くなってきますんで、そこに期待したい」と、明かした。