SNSで話題のWebマンガ『どうぶつたちの不思議な珈琲店』がボイスコミック化！人気声優陣が熱演

SNSで話題のWebマンガ『どうぶつたちの不思議な珈琲店（かふぇ）』のボイスコミック化が決定。

本日1月30日（金）、その第1弾として同作の「第2話」が配信スタート。今後1週ごとに第3話、第7話も続々配信予定で、豪華キャストも解禁された。

主人公の男子高校生が、喋るどうぶつたちが集う不思議な珈琲店を再訪し、優しいリスのマスター・モカ、強面のオオカミの副店長・マンデリンに“モヤモヤ”を聞いてもらう様子が描かれた第2話のボイスコミックの配信開始。

ボイスコミックではキャラクターボイスも初解禁。主人公の男子高校生を馬場惇平、男子高校生が迷い込んだ珈琲店のリスのマスターを中島ヨシキ、オオカミの副店長を神尾晋一郎が演じている。

ボイスコミックは、tv asahi animation YouTubeチャンネル、「どうぶつたちの不思議な珈琲店」公式X、Instagram、Tiktokにて配信中。さらに、第3話を2月6日（金）に、第7話を2月13日（金）に続々公開予定だ。

◆男子高校生（主人公）役：馬場惇平

＜キャラクター紹介＞

高校2年の男子高校生。軽音部所属。思春期ならではの悩みを抱えている。ある日、言葉を話すどうぶつたちが集う不思議な珈琲店に迷い込む。

＜コメント＞

事務所HPのプロフィールにコーヒー好きと書いていたことが「意味あったんだ」と思いました！

主人公は悩みをモヤモヤ抱えがちな子だと思うんですが、僕もまさにそうでして。

なんなら大人になって拍車がかかっている部分もあるので、僕にこのお店を紹介してほしいです。

ふらっとカフェに立ち寄ったような温かさのある作品だと思うので、ぜひ好きな飲み物やお菓子とともに楽しんで、この作品で一息ついていただけたらと思います。

◆グアテマラ（マスター）役：中島ヨシキ

＜キャラクター紹介＞

リス。男子高校生が迷い込んだ珈琲店のマスター。男子高校生を温かく見守る。ちょっぴりお茶目な一面も。コーヒーを淹れるのが得意。

＜コメント＞

疲れた現代社会において薬にしかならないような優しく温かいこういうお話が大好きです。

その中で、まさか、リスを私が演じるなんて（笑）。

素敵なお話なので、このボイスドラマきっかけで漫画を読んでくださる方が増えるといいなと思います。

◆マンデリン（副店長）役：神尾晋一郎

＜キャラクター紹介＞

オオカミ。男子高校生が迷い込んだ珈琲店の副店長。怖い外見と異なり優しい内面を持つ。スイーツづくりが得意。

＜コメント＞

お話をいただき、漫画を読んでいる時から、「副店長、自分の声するな〜」と思いました。

副店長は、無骨ながらもスイーツ作りが得意というところなど共通点が多くて、すごく素敵だなと思います。

作品の穏やかな空気を一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

◆あらすじ

悩める主人公の男子高校生は、街中で珍しい色のアライグマがいるのを見かけて、不審に思いつつも付いていく。

たどりついた先には、ある小さなドアが……!?

入れず困っていると、一杯のコーヒーに気がつく。それを飲んだら背がみるみる縮んでいき、

動物の生きる世界と人間の生きる世界が交わるカフェにたどりつく。

小さくなれる期限はわずか2時間。

限られた時間での、個性豊かなどうぶつたちが繰り広げる

愉快で心温まる物語が始まる―――。