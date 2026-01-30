【入場無料】体験や購入でスペシャルギフトがもらえる！再春館製薬が東京ミッドタウン日比谷で漢方発想のPOP-UPイベント開催《2月1日まで》

「ドモホルンリンクル」などを展開する再春館製薬所は、2026年1月30日から2月1日までの3日間、漢方の考え方を日常に取り入れる楽しさを提案するPOP-UPイベント「美活カフェ2026 at 東京ミッドタウン日比谷」を開催しています。

AI肌診断や化粧品のタッチアップもできる

漢方の考え方をもっと身近に感じてもらいたいという思いから、POP-UPイベントでは五感で楽しめる体験コンテンツが多数用意されています。

今年リニューアルした基礎化粧品「ドモホルンリンクル」の主力製品「基本4点」を体験できるほか、AI肌分析や特許出願中の研究成果を可視化した巨大モニュメントなど、進化した"美活"を堪能できる内容が盛りだくさんです。

「美活カフェ」で体験できるメニュー

【1】"今"の状態をチェックできる、五感で楽しむ漢方茶「4種の"花実茶(かじつちゃ)"」

前回も好評だった、独自の「漢方茶（花実茶）選択」による体験型コンテンツです。

ラベンダー茶／バラ茶／オレンジ茶／カモミール茶の4種の"花実茶"のうち、直感で「飲んでみたい」と思うお茶を1種選択。漢方の考え方に基づき、「なぜそれを欲したのか」という理由を分析した、"自身の体や肌が今求めていること"がわかる解説カードがもらえます。

【2】今の肌のコンディションを確認できるAI肌分析「素肌美チェック」

スマートフォンやタブレットを用いたAI肌分析「素肌美チェック」を体験することができます。撮影した画像から、現在の肌状態を解析するAI肌分析により数値化された結果と、「漢方茶（花実茶）選択で得られた判定」を比較して楽しめるメニューです。

【3】進化した「ドモホルンリンクル」のタッチアップ

誕生から50周年を超え、さらなる進化を遂げた「ドモホルンリンクル」。漢方茶やAI肌分析「素肌美チェック」でおすすめされた製品はもちろん、1月7日にリニューアルしたばかりの主力製品「基本4点」を中心に、全製品を試すことができます。

【4】最新研究の世界観を表現した「ミトコンドリアドーム」

サンショウ種子による「ミトコンドリア」の新生促進効果の研究ポイントを凝縮した「ミトコンドリアドーム」が会場に出現します。ドーム内部では、肌のエネルギー工場を想起させる空間が広がり、視覚や感覚を通じて研究の世界観に触れることができます。

スペシャルギフトがもらえる

また、条件を達成するともらえるスペシャルギフトも用意されています。

・「ドモホルンリンクル のど飴」（1袋）

会場内で、指定のハッシュタグを付けたイベントの様子や体験した感想のInstagramのフィード投稿、もしくはXへの投稿で、「ドモホルンリンクル のど飴＜ライチ味＞」がもらえます。

指定ハッシュタグは、以下の通り。

#プロモーション／#ドモホルンリンクル／#美活カフェ／#ドモ活

なお、Instagramのストーリーズ投稿や非公開アカウントでの投稿は対象外です。

・温活セット

会場内で商品を購入すると、養生薬湯[医薬部外品]（1包）と薬膳スープ粥(1食分）をセットにした「温活セット」がもらえます。

さらに、会場内での購入商品の中にドモホルンリンクル商品が1点以上含まれている場合に限り、上記の「温活セット」に加え、「アクティブコアセラムマスク（試供品1枚）」ももらえます。

「アクティブコアセラムマスク」は、ドモホルンリンクルが手がけてきたシートマスクの中でも、これまでにないレベルで美容液を贅沢に含んだ、リッチな使用感が特徴です。

ギフトは数量限定ため、なくなり次第終了します。また、各種ひとり1つまでです。また、内容が変更となる可能性があります。

「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」の開催日時は下記の通り。

・1月30日：14時から19時まで（最終受付18時30分）

・1月31日：11時から19時まで（最終受付18時30分）

・2月1日：11時から18時まで（最終受付17時30分）

会場は東京ミッドタウン日比谷 1F アトリウム（東京都千代田区有楽町1丁目1-2）で、入場料は無料です。

東京バーゲンマニア編集部