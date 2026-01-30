BAND-MAIDが、3月20日より開催するワールドツアー『BAND-MAID WORLD TOUR 2026』の詳細情報を公開。ツアーファイナルが日本武道館での2デイズ公演であることが発表された。

今回発表された情報は、日本をはじめ、アジア、ヨーロッパの第1弾日程と会場にくわえ、北米のアメリカ、メキシコでも10月にライブを開催するというもの。北米での開催は、日本人バンドとしてX JAPAN以来13年ぶりの出演となったロラパルーザシカゴを含むツアー以来だ。さらに、ヨーロッパでの単独公演はコロナ禍前が最後となっている。

BAND-MAIDにとって日本武道館公演は、2021年にコロナ禍の影響を受け中止となっており、悲願といえるもの。あわせて、日本公演のチケットのお盟主様（ファンクラブ会員）向け最速抽選チケット受付がスタートしている。詳細はBAND-MAIDのホームページ、SNSで確認できる。なお、日本公演も追加発表される予定だ。

この発表に伴い、ツアーアートワークの第1弾も公開。世界地図をあしらったデザインで、世界を股に掛けるようなBAND-MAIDの活躍の壮大さを、視覚的に捉えることができるものになっている。こちらは今後も更新されていく予定だという。

また、BAND-MAIDは日本武道館でのツアーファイナルをもって、バンドとしてのお給仕（ライブ）活動を“小休止”することを発表。「世界征服に向けた充電期間に入る」とし、期間中はメンバーそれぞれがインプットを重ねながら、制作活動は継続のうえ、結成15年イヤーとなる2028年に再開するということだ。詳細はBAND-MAIDのホームページで確認できる。

さらに、全公演ソールドアウトを記録した『BAND-MAID TOUR 2025』から、ツアーファイナルである東京ガーデンシアター公演での「Present Perfect」のパフォーマンス映像が公開されている。

・BAND-MAID コメント（『BAND-MAID WORLD TOUR 2026』開催に向けて）

本年度開催の「BAND-MAID WORLD TOUR 2026」では、これまで皆様からいただいてきた本当に温かい応援への感謝を、すべてのお給仕に込めてお届けしてまいります。世界各地で、皆様にお会いできることを、心より楽しみにしております。

（文＝リアルサウンド編集部）