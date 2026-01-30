Bドラフト全体5位指名の岩屋頼…早稲田大主将「不安より期待を大きく持って秋田に行きたい」

1月29日、リーグとして初開催となる「Bリーグドラフト2026」が都内で行われ、早稲田大学4年の岩屋頼が秋田ノーザンハピネッツから1巡目5位で指名を受けた。

メディアの取材に応じた岩屋は、指名を受けたことに「びっくりと安心感がすごいあるんですけど、とにかく今は指名してくださって嬉しい気持ちでいっぱいです」と率直な喜びを語った。驚きの理由については、秋田からの指名が想定外だったことに加え、1巡目の早い段階で名前を呼ばれたことを挙げている。

秋田については「ガッツがあって全員で戦う、組織力のあるチームという印象」を持っていると明かし、「上手く溶け込めるか不安もありますが、不安より期待を大きく持って秋田に行きたいと思います」と意気込みを見せた。

早稲田大では1年次から主力を務めた183センチのポイントガードは、最終学年となった今年は主将に就任。これまでとは異なりベンチから試合に出場し、流れが悪い場面でチームを落ち着かせる存在としてキャプテンシーを発揮した。

主将として早稲田大を率いた岩屋［写真］＝西山陽

そんな岩屋は、目指す選手像を「勝ちをつけられるポイントガード」と表現。「得点、アシスト、リバウンドとかそういう数字に残るような貢献はもちろんなんですけど、自分がどれだけ悪くなっても、しっかりチームが勝って上を向いていけることが大事だと思うので、しっかり勝たせられるポイントガードになりたいと思います」と勝ちにこだわる姿勢を見せた。

また、Bリーグの舞台でマッチアップしたい選手として、プレースタイルやサイズが似ていて憧れの存在でもある中村拓人（群馬クレインサンダーズ）や、洛南高校の先輩である小川敦也（宇都宮ブレックス）の名を挙げた。小川については「小川さんは結構やばいんでどれだけ通用するか試してみたいのはあります」と、トップレベルとの対戦に胸を躍らせている。

秋田ブースターからの呼び名については「僕は“より”でいいんですけど最近メディアで取り上げられてて、保護者から“よりさま”ってよく呼ばれてる」と照れ笑いを見せながら自己紹介を締めくくった。

「結構何でもできるので、ファンの皆さんが好きなプレーを期待してくれれば、それをやります。すべてのプレーに期待してください」と力を込めた22歳が、プロの舞台でどんな活躍を見せるのか、期待が高まる。

【動画】緊張の瞬間！…待機する選手たちが名前を呼ばれ壇上へ向かう