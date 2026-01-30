ミステリードラマ『ワトソン』シーズン1が、2月18日よりHuluで日本初見放題独占配信されることが決定した。

本作は、ドラマ『エレメンタリー ホームズ＆ワトソン in NY』の製作陣による、『シャーロック・ホームズ』を再構築した物語。ワトソンの親友であり相棒でもあったシャーロック･ホームズが宿敵モリアーティの手にかかってから1年後の世界を描く。

主人公のジョン・ワトソン医師 （モリス・チェスナット） は、希少疾患専門のクリニックを率いる責任者として、医療の現場に復帰していたが、過去は彼を解放してはくれない。医療現場で起こる謎はどのように解き明かされるのか。

『ボーイズ'ン・ザ・フッド』のモリス・チェスナットが主人公のジョン・ワトソン医師を演じるほか、『ナイト・エージェント』のイヴ・ハーロウ、『カレイドスコープ』のピーター・マーク・ケンドール、『タキシード』のリッチー・コスターらがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）