Appleが独自のAI（人工知能）デバイスを開発していると、海外にて報じられている。

■カメラやスピーカー、マイクを搭載？

米メディアのThe Informationによれば、Appleが開発している小型の「ウェアラブルAIピン」には、複数のカメラやスピーカー、マイクが搭載されるという。またこのAIピンでは、「iOS 27」で発表予定の「新しいSiri」がチャットボットとして実行できる可能性がある。

AppleのAIピンは、同社の紛失防止タグ「AirTag」とほぼ同じサイズで、薄く平らな円盤状になる。本体はアルミニウムとガラス製で、前面に写真や動画を撮影するための標準カメラと広角カメラを配置。さらに、装着者の周囲の音を拾うための3つのマイクが搭載される。付属のスピーカーでは音声が再生でき、端には物理的な操作ボタンが付いている。さらに「Apple Watch」と同様に、ワイヤレス充電が可能だ。

AppleのAIピンは、AirTagより若干厚みが増す予定だ。現時点では、本体をピンに取り付ける方法は用意されていないが、開発段階で変更される可能性がある。

Appleがこのピンを単体で販売する予定か、それとも将来のスマートグラスや他のデバイスの付属品としてする予定かは不明だ。一方で物理的なボタンと内蔵カメラ、スピーカー、マイクから判断すると、独立して動作できることが示唆されているという。

■加熱するAIデバイス開発

AIを組み込んだデバイスを開発しているのは、Appleだけではない。OpenAIは元Appleデザイン責任者のジョナサン・アイブ氏と提携し、小型のAIデバイスを開発中している。また、MetaはAI搭載のスマートグラス、AmazonはAIブレスレットの「Bee」を販売している。

AppleのAIピンは、早ければ2027年にリリースされる可能性があるという。一方でThe Informationによれば、開発は初期段階であり、中止される可能性もあると警告している。ハードウェアで強固な地盤があるAppleがAIデバイスに参入するのか、今後に注目したい。

（文＝塚本直樹）