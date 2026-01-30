センチミリメンタルの新曲「ハイライト」が、野球中継『J SPORTS STADIUM2026』のテーマソングに起用される。

テーマソングのために書き下ろされた本楽曲は、思うようにいかない現実や迷いを抱えながらも前へ進もうとする想いを、躍動感のあるバンドアンサンブルと真っ直ぐな言葉で描いたロックナンバー。人生のハイライトを鮮やかに彩り、苦しい時にもそっと寄り添うような一曲に仕上がっている。

なお本楽曲は、2月1日よりJ SPORTSで放送される春季キャンプ中継よりテーマソングとして使用され、プロ野球をはじめ、大学野球や社会人野球などの中継でもオンエアされる。

・センチミリメンタル コメント

テーマソングを担当することになり、素直に嬉しかったです。誰しも人生に輝かしい部分とそうでない部分があって、そのどちらもが人生を彩っている。野球をはじめとするスポーツもそうで、ずっと輝かしい瞬間ばかりではなくて、苦しい時間があったりする。だからこそ、ハイライトに切り抜かれるような瞬間の興奮と喜びが大きなものになる。野球を愛する皆さんの、そして今を生きるすべての方の人生のハイライトな瞬間を盛り上げるような、はたまた人生の落ち込む瞬間を照らしてあげられるような歌でありますように。

（文＝リアルサウンド編集部）