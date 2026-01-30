“年上好き”な男性が多いのは「沖縄県」、“年下好き”な女性が多いのはどこ？

ソニー生命保険は、全国の20歳〜59歳の男女に対し、今年で11回目となる「47都道府県別 生活意識調査」をインターネットリサーチで実施し、その結果を発表しました。ここでは、集計結果のうち「恋愛・家族」に関する結果を公開しています。

※2025年12月16日に同調査の（生活・マネー編）を紹介しています。

・「滋賀県」男女ともに“一目惚れが多い”1位、男性は“自分から告白するほうが多い”も1位

・「徳島県」“夫婦ゲンカで妻のほうが勝つことが多い“”相手への愛情が強いのは妻“でともに1位

・「新潟県」“家事メンが多い”1位、「広島県」「大分県」 “イクメンが多い”1位

・「京都府」“旅行が生きがい”“貯蓄・資産運用が生きがい”で1位

■【47都道府県 恋愛観】

◇「滋賀県」は男女ともに“一目惚れが多い”、男性では“自分から告白する”も1位

◆一目惚れする男性が多いのは「滋賀県」「徳島県」、女性では「三重県」「滋賀県」「長崎県」

◆自分から告白する女性が多いのは「徳島県」、一方、告白されるのを待つ男性が多いのは「岩手県」「奈良県」「徳島県」

◆「滋賀県」は男女ともに“一目惚れが多い”が1位、男性では“自分から告白するほう”も1位

全回答者（4,700名）に、恋愛タイプについての自己評価を聞いて、都道府県ランキングを算出しました。

まず、“好きになるタイミング”について聞いたところ、【一目惚れが多い】の割合は、男性では「滋賀県」「徳島県」（同率50.0%）、女性では「三重県」「滋賀県」「長崎県」（同率40.0%）が最も高くなり、滋賀県は男女ともに1位となりました。

【じっくり見極めることが多い】の割合は、男性では「鳥取県」（42.0%）、女性では「奈良県」（60.0%）が最も高くなりました。

次に、“告白”について聞いたところ、【自分からするほう】の割合は、男性では「滋賀県」（46.0%）、女性では「徳島県」（28.0%）が最も高くなりました。

【待つほう】の割合が最も高かったのは、男性では「岩手県」「奈良県」「徳島県」（同率38.0%）、女性では「長崎県」（70.0%）でした。徳島県は女性では【自分からするほう】の割合が最も高かった一方、男性では【待つほう】が最も高くなりました。

◇“年上好き”な男性が多いのは「沖縄県」、“年下好き”な女性が多いのは？

◆“年上好き”な男性が多いのは「沖縄県」、“年下好き”な女性が多いのは「栃木県」

◆恋愛で求めること 内面重視派の男性が多いのは「栃木県」「富山県」、女性では「奈良県」

◆相手につくす女性が多いのは「佐賀県」、自由気ままな女性が多いのは「広島県」「宮崎県」

続いて、恋愛相手の“年の差”について聞いたところ、【年上が好き】の割合は、男性では「沖縄県」（38.0%）、女性では「岐阜県」（60.0%）が最も高くなり、【年下が好き】の割合は、男性では「徳島県」（42.0%）、女性では「栃木県」（18.0%）となりました。

また、【同い年が好き（どちらともいえない）】の割合は、男性では「兵庫県」（70.0%）、女性では「愛媛県」（62.0%）が最も高くなりました。

恋愛において求めることについて聞いたところ、【内面の良さ】の割合は、男性では「栃木県」「富山県」（同率52.0%）、女性では「奈良県」（74.0%）が最も高くなりました。

他方、【外見の良さ】の割合は、男女ともに「徳島県」（男性34.0%、女性22.0%）が最も高くなりました。徳島県では外見重視派が少なくないようです。

また、交際期間中の相手への接し方について聞いたところ、【相手につくすタイプ】の割合は、男性では「栃木県」（44.0%）、女性では「佐賀県」（54.0%）が最も高く、【自由気ままなタイプ】の割合は、男性では「徳島県」（42.0%）、女性では「広島県」「宮崎県」（同率36.0%）が最も高くなりました。

◇他の都道府県の県民にオススメしたいデートスポットはどこ？

◆他の都道府県の県民にオススメしたいデートスポット

北海道「小樽」、岩手県「小岩井農場」、秋田県「鵜ノ崎海岸公園」、山形県「銀山温泉」、栃木県「那須高原」、千葉県「東京ディズニーリゾート」、富山県「ミラージュランド」、福井県「福井県立恐竜博物館」、山梨県「山梨県笛吹川フルーツ公園」、愛知県「ジブリパーク」、和歌山県「和歌山マリーナシティ」、岡山県「ブラジリアンパーク 鷲羽山ハイランド」、高知県「牧野植物園」、福岡県「海の中道海浜公園」、宮崎県「クルスの海」、沖縄県「古宇利島」

各都道府県の在住者（各都道府県100名）に、他の都道府県の県民にオススメしたいデートスポットを聞いたところ、自然豊かな場所や有名レジャー施設など、さまざまなスポットが挙げられました。

■【47都道府県 夫婦関係】

◇妻が“財布の紐を握っている「三重県」、夫が家事が得意な「山形県」

◆“財布の紐を握っているのは妻” 1位は「三重県」

◆“家事が得意なのは夫” 1位は「山形県」

全回答者（4,700名）に、夫婦関係について質問（※）を行い、都道府県ランキングを算出しました。

※未婚の人には、自分の父親（＝夫）と母親（＝妻）がどうだったか聴取

【夫が財布の紐を握っている】では、1位「岐阜県」（25.0%）、2位「長崎県」（24.0%）、3位「徳島県」（22.0%）となりました。また、【妻が財布の紐を握っている】では、1位「三重県」（52.0%）、2位「新潟県」（49.0%）、3位「福島県」「広島県」「山口県」「香川県」「熊本県」（同率48.0%）となりました。

家事についてみると、【家事が得意なのは夫】では1位「山形県」（15.0%）、2位「埼玉県」「新潟県」（同率13.0%）、【家事が得意なのは妻】では1位「三重県」（69.0%）、2位「佐賀県」（68.0%）、3位「鳥取県」（67.0%）となりました。

◇夫婦ゲンカで妻が勝つことが多い「徳島県」

◆“夫婦ゲンカで妻が勝つことが多い”“相手への愛情が強いのは妻”ともに1位は「徳島県」

夫婦ゲンカについてみると、【夫が勝つことが多い】では1位「静岡県」（20.0%）、2位「山形県」「山口県」「佐賀県」「熊本県」（同率17.0%）、【妻が勝つことが多い】では1位「徳島県」（40.0%）、2位「栃木県」（38.0%）、3位「三重県」（37.0%）となりました。

また、相手（夫または妻）への愛情の強さについて聞いたところ、【相手への愛情が強いのは夫】では、1位「鳥取県」（25.0%）、2位「愛知県」（24.0%）、3位「新潟県」「広島県」（同率22.0%）に。

一方、【相手への愛情が強いのは妻】では、1位「徳島県」（25.0%）、2位「秋田県」（19.0%）、3位「茨城県」「静岡県」「岡山県」「高知県」（同率18.0%）となり、徳島県は【夫婦ゲンカで妻が勝つことが多い】【相手への愛情が強いのは妻】の両方で1位となりました。

■【47都道府県 家族関係】

◇イクメンが多い「広島県」「大分県」、家族を大切にしたい「奈良県」

◆家事メンが多い 1位「新潟県」、イクメンが多い 1位「広島県」「大分県」

◆家族を大切にしたい 1位「奈良県」

全回答者（4,700名）に、家族の関係や状況について聞き、家族の関係や状況としてあてはまると回答した割合から、都道府県ランキングを作成しました。

男性の家事・育児参加についてみると、【夫もよく家事に参加している】では1位「新潟県」（45.0%）、2位「広島県」（44.0%）、3位「奈良県」「大分県」（同率43.0%）、【夫もよく子育てに参加している（いた）】では1位「広島県」「大分県」（同率42.0%）、3位「栃木県」「徳島県」（同率39.0%）となりました。

広島県は、【夫もよく家事に参加している】では2位、【夫もよく子育てに参加している（いた）】では1位と、家事や子育てに協力的な男性が多いようです。

【家族を大切にしたい】では1位「奈良県」（75.0%）、2位「広島県」「高知県」（同率74.0%）、【親の介護には積極的に携わりたい】では1位「山梨県」（51.0%）、2位「徳島県」「鹿児島県」（同率49.0%）となりました。

■【47都道府県 生きがいについて】

◇旅行が生きがい「京都府」、グルメ・スイーツが生きがい「佐賀県」

◆旅行が生きがい 1位は「京都府」

◆家族団らんが生きがい 1位「鹿児島県」2位「愛媛県」3位「宮崎県」

◆グルメ・スイーツが生きがい 「佐賀県」が1位に

最後に、全回答者（4,700名）に、生きがいを感じていることを聞き、生きがいを感じていると回答した割合から都道府県ランキングを作成しました。

【旅行が生きがい】のランキングをみると、1位「京都府」（41.0%）、2位「愛知県」「滋賀県」（同率40.0%）となりました。

【家族団らんが生きがい】では1位「鹿児島県」（36.0%）、2位「愛媛県」（33.0%）、3位「宮崎県」（32.0%）に。また、4位「富山県」「香川県」「佐賀県」「熊本県」（同率31.0%）となり、上位に九州・沖縄地方の県が多く挙がる結果となりました。

【グルメ・スイーツが生きがい】では1位「佐賀県」（36.0%）、2位「鹿児島県」（35.0%）、3位「富山県」「滋賀県」（同率34.0%）となりました。

◇推し活が生きがい「新潟県」、SNSが生きがい「富山県」

◆推し活が生きがい 1位「新潟県」2位「三重県」3位「富山県」「山口県」

◆貯蓄・資産運用が生きがい 1位は「京都府」

◆SNSが生きがい 1位は「富山県」

続いて、【推し活が生きがい】のランキングをみると、1位「新潟県」（25.0%）、2位「三重県」（24.0%）、3位「富山県」「山口県」（同率23.0%）となりました。

【貯蓄・資産運用が生きがい】では1位「京都府」（20.0%）、2位「山梨県」「兵庫県」「沖縄県」（同率19.0%）となりました。

京都府は同調査の生活・マネー編（※）で、“家計管理が得意”、“貯蓄上手”、“現在の貯蓄額”の平均、“1ヶ月の貯蓄額”の平均のいずれにおいても1位となっており、家計管理や貯蓄に対し前向きに捉えていることがうかがえます。

家計管理や貯蓄に取り組むなかで、貯蓄や資産運用が生活の楽しみやモチベーションになっている人が少なくないようです。

※「47都道府県別 生活意識調査2025（生活・マネー編）」（2025年12月16日）

【SNSが生きがい】では1位「富山県」（18.0%）、2位「長崎県」（17.0%）、3位「香川県」（16.0%）となりました。

■調査概要

「47都道府県別 生活意識調査」

調査期間：2025年10月22日〜10月30日の9日間

調査対象：全国の20歳〜59歳

有効サンプル：男女4,700名（各都道府県100名）

調査方法：インターネットリサーチ

調査協力会社：ネットエイジア

注：同調査レポートの百分率表示は小数点第2位で四捨五入の丸め計算を行っているため、合計しても100%とならない場合があります。また、属性別集計において抜粋して表示している場合は、n数を合計しても全体と一致しないことがあります。

