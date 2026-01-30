まさかの今季出場“２分”、半年で退団報道も…不遇の日本人“元10番”に指揮官が言及「彼は試合に出ていないが、正直それは…」
出場機会はほとんどゼロに等しい。それでも、指揮官は戦力として考慮しているのか。
藤本寛也は今季、10番も背負ったジウ・ヴィセンテからチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに移籍した。ポルトガルでの経験を生かし、イングランドで飛躍を遂げたいところだったが、ここまでは苦戦している。
８月27日のリーグカップで初スタメンを飾った藤本だが、ハーフタイムで交代。そしてこれが今季これまでの最長プレータイムだ。
リーグ戦では10月と１月の２試合で終了間際に投入されたものの、実質的に出場時間は合わせて２分のみ。１月11日のFAカップ３回戦で76分に投入されたのが、２番目に長い出場時間となっている。それだけに、今冬のマーケットでは、去就をめぐる報道も浮上した。
しかし、『Birmingham Live』が報じたところによると、退団の可能性が報じられるウィルム・ウィルムソンがいなくなった場合の10番タイプの補強について、クリス・デイビス監督は「その点ではカバーできている。ウチにはカンヤ・フジモトがいるんだ」と話した。
「彼は試合に出ていないが、正直それは私の判断だ。とてもハードに練習している。試合に出る機会がなかっただけだ。とても有能な選手で、そのポジションで動きがあれば彼がいる」
「どうなるかがもっとはっきりするのか、これからの２、３日で様子を見ていこう」
まもなく終了となる１月のマーケットでも、藤本は移籍せずにバーミンガムに残るのか。チャンスを求めて飛び出しても不思議ではない状況下で、選手がどのような選択をするのか注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」
藤本寛也は今季、10番も背負ったジウ・ヴィセンテからチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに移籍した。ポルトガルでの経験を生かし、イングランドで飛躍を遂げたいところだったが、ここまでは苦戦している。
８月27日のリーグカップで初スタメンを飾った藤本だが、ハーフタイムで交代。そしてこれが今季これまでの最長プレータイムだ。
しかし、『Birmingham Live』が報じたところによると、退団の可能性が報じられるウィルム・ウィルムソンがいなくなった場合の10番タイプの補強について、クリス・デイビス監督は「その点ではカバーできている。ウチにはカンヤ・フジモトがいるんだ」と話した。
「彼は試合に出ていないが、正直それは私の判断だ。とてもハードに練習している。試合に出る機会がなかっただけだ。とても有能な選手で、そのポジションで動きがあれば彼がいる」
「どうなるかがもっとはっきりするのか、これからの２、３日で様子を見ていこう」
まもなく終了となる１月のマーケットでも、藤本は移籍せずにバーミンガムに残るのか。チャンスを求めて飛び出しても不思議ではない状況下で、選手がどのような選択をするのか注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」