ハンブレッダーズ「人生で一番、バンドをやめようかなと思った瞬間に、でも続けてみたいなって気持ちが湧いてきて作った曲」を一発撮り
ハンブレッダーズが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。バンドの代表曲「銀河高速」を披露。
■リスナーの孤独を肯定し続けてきた代表曲
ハンブレッダーズは、ムツムロ アキラ（Vo＆Gu）、でらし（Ba＆Cho）、木島（Dr）、ukicaster（Gu）からなる、大阪出身の4人組ロックバンド。
「銀河高速」は、2019年にリリースされた、等身大の弱さをさらけ出しながら、それでも前を向く強さを描いた一曲。
数多くのリスナーの孤独を肯定し続けてきた本楽曲を、支えてくれたファンへの感謝と、変わらぬ音楽愛を込め、ライブ感溢れる一発撮りでパフォーマンス。
『THE FIRST TAKE』第630回は、1月30日22時よりプレミア公開。
ムツムロ アキラ コメント
