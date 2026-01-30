【ライブレポート】syudou主催『PENTATONIC』DAY1：YOASOBI、すりぃらが集結。ボカロシーン発の盟友と刻んだ“現在地”

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月24日・25日、syudouが主催するイベント『PENTATONIC』が横浜BUNTAIにて開催された。

syudouがキュレーターを務め、2日間で計10組が出演するこの『PENTATONIC』。単なるライブイベントというよりも、ボーカロイドやネットカルチャーから多様に広がる日本独自の音楽シーンの”現在地”を示す、とても意義ある試みとなったのではないかと思う。まずは1日目の模様をレポートしていきたい。

■DREAMERS

この日の幕開けを担ったのはDREAMERS。syudou、Ayase、すりぃ、ツミキの4人によるユニットだ。本人たちはMCで「オープニングアクト」と名乗ってはいたが、この日の主役たちである。

重厚なSEとともに4人がステージに姿を現すと「ドリーマーズのテーマ」のセッションがスタート。syudouがドラム、ツミキがベース、Ayaseがキーボード、すりぃがギターと、4人が一列に並ぶバンド編成だ。「DREAMERS、始めるぜ！」とsyudouが告げ、まずはツミキ作曲の「アングレイデイズ」を披露。ステージ背後の巨大LEDビジョンには鏡音リンの歌唱する姿が映し出され、バーチャルな歌声と生身のバンドサウンドが混じり合う。

この日が初ライブとなったDREAMERSのステージは、4人が制作したボカロ曲を自らの演奏で届けるというスタイル。特にsyudouがドラムを人前で披露する機会はこれまでほとんどなかったはず。演奏は目を見張るほど巧みで力強い。続いてはAyase作曲の「幽霊東京」。ツミキ、syudouの出会いのきっかけになったという一曲だ。こちらは初音ミクによる歌唱。この日のVOCALOIDキャラクターたちはクリプトン・フューチャー・メディア協力によるオリジナルの3Dモデルの映像での登場だ。

MCでは2019年に遡るDREAMERS結成の経緯も明かされた。「DREAMERSがいったい何なのか明確にしておきたい」とAyaseが切り出すと、syudouが「新進気鋭のバンドではなくボカロP旅行サークル」と笑いを誘う。もともと友人同士だった4人が飲みながらツイキャスをしていた時に名乗り始めたのが始まりだという。「俺たちの目的は北海道に旅行することだったのに、まさかBUNTAIに来るとは」と笑いつつも、syudouはこう続けた。「僕ら4人は楽しく和気あいあいとやってますけど、音楽的に馴れ合うこともなければ、誰かが誰かに気を遣うこともない。友達という関係でそれができているのが誇らしい」。7年の歳月を経て初ライブのステージに立つ4人の言葉には、互いへの信頼がにじんでいた。

「今日は一日楽しんでいきましょう！」と告げたすりぃ作曲による、鏡音レンが歌う「テレキャスタービーボーイ」へ。疾走感溢れるダンスロックにフロアが沸き立つ。ラストの「ビターチョコデコレーション」ではパワフルなバンドサウンドの上で初音ミクがダークでシニカルなメロディを歌う。演奏を終え、4人は肩を組んでステージ中央へ。「それではPENTATONIC始まります！」と高らかに宣言し、オープニングアクトとしての役割を完璧に全うしてバトンを繋いだ。

■NOMELON NOLEMON

続いてステージに登場したのは、ボカロPやAoooとしても活動するクリエイター・ツミキとシンガーソングライターみきまりあによるユニット、NOMELON NOLEMONだ。

先ほどのDREAMERSではベースをプレイしていたツミキが、今度はギターを抱えて登場。「ミッドナイト・リフレクション」では疾走するドラムンベースのリズムに乗せて、みきまりあの力強いボーカルが会場を貫く。フロアからは自然とハンドクラップが湧き起こり、「どうにかなっちゃいそう！」ではオーディエンスがジャンプ。続く「ダダ」でさらに熱量が増していく。

MCでツミキが「さっきも出てたからめちゃ恥ずかしい」と照れ笑いを見せると、会場は和やかな空気に。しかし「SUGAR」では一転、ツミキとみきまりあが共にギターを構え、向かい合って弾き鳴らす。二本のギターが重なる分厚いサウンドは情熱的で、ステージ上の迫力がフロアにも伝播する。そのセンチメンタルな余韻を残したまま、「みんな歌ってください」という言葉に導かれて始まったのは、ツミキの代表曲でもある「フォニイ」。NOMELON NOLEMONのバンド編成では初披露だ。中毒性の高いメロディにオーディエンスのシンガロングが広がった。

「ありがとう、最高です！」 みきまりあが晴れやかな表情で叫び、「INAZMA」へ。タイトルどおり稲妻のようなアグレッシブなプレイで観客を圧倒していく。しっとりと染み入るメロディが次第に轟音へと変貌する「night draw」を経て、ラストは「SAYONARA MAYBE」。シンガロングとコール＆レスポンスの波がフロア全体を飲み込む。2月11日に3rdアルバム『EYE』のリリースを控えている彼ら。最後の一音までポジティブなエネルギーを放出し続け、大歓声に包まれるなか、ふたりはステージをあとにした。

■すりぃ

続いてステージに現れたのはすりぃ。ギター、ベース、ドラム、キーボードを従えた5人編成で、自身もギターを抱えてセンターに立つ。「さあ、跳べますか!?」という煽りとともに1曲目「ギルティ」が放たれると、強靭なビートとハイテンションな曲調でオーディエンスの熱気に火をつける。

畳みかけるように「エゴロック」を投下し、「さあ、お集まりの音楽バカの皆さん、俺と一緒にバカになりませんか!?」と呼びかけて「バカになって」へ。ダンサブルなビートと中毒性の高いメロディで、オーディエンスのハートを掴む。

MCでは「彼は見てのとおりものすごいエネルギーに溢れた人間で、すべてに全力投球。やると言ったことは必ずやる」と主催者であるsyudouへの熱い信頼を口にし、「このイベントも5～6年前から言ってたこと。僕もほんまにうれしいです」と感慨深げな表情を見せる。

「特別な一日になると思うんで、全力で楽しんでください」と告げると、ハンドマイクで「限りなく灰色へ」を歌い上げた。「ジャンキーナイトタウンオーケストラ」では手拍子が自然と湧き起こり、「救ってくれない」では何度も客席を煽りながらテンションを高めていく。

2026年で活動が8年目に入ったと告げたすりぃは、「こういう景色を見ると、続けてきて良かったなと思うんです。お互いに刺激を与え合う存在に出会えたのは本当に良かった」と率直な心情を吐露した。その言葉には実感がこもっていた。

「KISS & CANDY」では高らかなハイトーンのシャウトを響かせ、「中毒性のチュウ」では横ノリのグルーヴに乗せてがなり声を効かせる。終盤はボーカリストとしての多彩な表現力を見せた。そしてラストは「ラヴィ」。くるくると展開が変わる幻惑的な曲調のなか「無能無能無能」のフレーズをオーディエンスが大声で歌い上げる。フロア全体を巻き込んだ大きなうねりを生み出し、すりぃはステージをあとにした。

■YOASOBI

ステージに巨大なオブジェが運び込まれ、バンドメンバーとともにikura、Ayaseが姿を現すと、会場のムードが一変した。先ほどはDREAMERSの一員としてキーボードを弾いていたAyaseが、今度はYOASOBIとして登場。「ぶち上げていけますか！」というikuraの声を合図に「アイドル」が炸裂すると、フロアは沸騰。「オイ！ オイ！」のコールが飛び交うなか、続けざまに「祝福」「UNDEAD」とハイテンションなキラーチューンを連射。冒頭からトップスピードで駆け抜け、会場のボルテージを天井知らずに引き上げていく。

「みんなバリバリに温まっとるね、エグい熱量だね！」とAyaseは笑顔で会場を見回し、「あいつのことは結構知ってる気がするが、こんなイベントが打てるようになったんやね」と感慨深げに語る。Ayaseが飲み会でのエピソードも明かしつつ主催者syudouとの深い付き合いを明かす一方、ikuraは「人に愛される男、そして人を愛す男」とその人柄を表現する。

盟友として思いを表明しつつ、しかし、ただの“仲良し”で終わらないのが彼らだ。「対バンイベントなんで、YOASOBIが優勝して帰ろうと思います」という宣言から「セブンティーン」へ。「デカい声が聞きてえなあ！」という煽りに応え、フロアから大きな歓声が上がる。「PLAYERS」では「もう一回、もう一回」のコールが会場をひとつにし、彼らのサウンドのとてつもない迫力とエネルギーが数千人を揺らす。

「やっぱライブめちゃ楽しいね！」「ライブって最高、音楽って最高！」とAyaseとikuraが言葉を交わす。そしてAyaseは「昔からこういうイベントやりたいねって飲みながらよく言ってたんですよ。年も近いし、同じような時期にボカロを始めて。そういう関係を大人になってから音楽の世界で作っていけるとは思ってなかったから、彼は僕にとって特別な存在で」と続ける。そして「音楽の世界は厳しい世界だから、リアルな話、誰かが欠けてもおかしくなかった。俺たちだけでライブイベントをやろうって言ってたことが実現できて、本当にうれしい」と、感慨を込めて語った。

終盤は、この日がライブ初披露となるハイテンションな新曲「アドレナ」でさらなる熱狂を注ぎ込むと、バンドメンバーのソロ回しを経て「怪物」へ。YOASOBIのライブの強みである芯の太いバンドサウンドが炸裂する。 クライマックスは「群青」。会場中が声を重ねるシンガロングの絶景を作り出し、ラストは「夜に駆ける」。「飛び跳ねろ、横浜！」の掛け声にフロア全体がジャンプで応え、圧巻のステージは幕を閉じた。

■syudou

そして満を持してsyudouが登場。「それでは本日のトリ、syudou始めます！」という宣言から「神頼み」へ。高速で跳ねるダンスホールのビートに乗せ、ステージの端から端までを練り歩きながらシャウトする。冒頭からトップギアのパフォーマンスで会場を掌握すると、続く「インザバックルーム」では全身全霊をぶつけるような絶唱に応え、数千人のオーディエンスが拳を突き上げ、BUNTAIをひとつにした。

序盤のMCでsyudouは「僕を初めて観る人もいるんじゃないかと思います」と投げかけ、「初めて観る人？」と促すと会場のあちこちで手が上がる。改めて「モテるために音楽を始めた」という自身の原点を明かしつつ、親交の深い仲間が集ったイベントを形にしたことに「少なくとも僕の友達のアーティストからはモテ始めたんじゃないかと確信しています」と笑顔を見せる。そして表情を引き締めて「馴れ合いに来たわけじゃない。俺がここのトリをやるのにふさわしいアーティストだっていうのを見せつけに来ました」と告げる。

「取扱注意」からの中盤では、ボーカリストとしての進化も見せた。アコースティックギターのダイナミックな響きに乗せ速射砲のようなフロウを叩き込んだ「アタシ」。ムーディーなピアノの旋律に乗せて朗々と歌い上げた「命綱」。syudouという”異才”の底知れぬ表現力を感じさせる。

中盤のMCでは、syudouが「好きなラッパーが言っていた名言が頭によぎった」と切り出す。「続けるだけでは意味はないけど、続けなくちゃ意味は生まれない」。その言葉から、自身の過去と現在について語り始めた。ボーカロイドで曲を作っていた学生時代に、打算ではなく、単純に曲が良いからコンタクトをとって、会ってみたらウマがあって、そこから4人の関係が続いてきたということ。「そんな関係を続けてきた先に、今日のような舞台を作れた」と告げ、そして「好きで続けてるものがあったら、続けていったほうがいい。大切にしたいプライド、仲間との関係を維持して続けてきたから、こんなライブができてます」と、イベントに込めた思いを明かした。

そんな決意とともに、この日初披露したのが新曲「暴露」。四つ打ちの強靭なリズムにラウドなギターとsyudouの鋭利なラップが交錯する攻撃的なナンバーだ。その後も勢いは止まらない。自らギターを掻き鳴らして始まった「あいきるゆぅ」では、レーザーが飛び交うなか、バンド全体が塊となって放つパワーが、観客を圧倒する。

本編ラストは「ギャンブル」。syudouはジャケットを脱ぎ捨て、床が揺れるほどの熱狂を巻き起こす。〈インターネットrep同人〉というリリックを持つ曲。まさに、インターネットや同人音楽のカルチャーを「rep＝レペゼン（背負って示す）」してきた面々が揃ったこの日の最後を飾るのにふさわしいナンバーだ。「俺は夜になんて駆けない」の絶叫が、会場に響きわたった。

アンコールを求める大歓声のなか、ステージにsyudouとともに現れたのは須田景凪。どよめきが起こるなか、syudou × 須田景凪の「ペンタトニック」が披露された。ふたりの掛け合いからサビでは声を重ね、張りのあるsyudouの歌声としなやかな須田景凪の歌声が絡み合う。この夜限りのスペシャルなコラボレーションだった。

須田がステージを去ると、syudouは「大学時代に『シャルル』がリリースされて、なんて夢があるんだって気持ちと悔しさがあった。そこから約10年経って同じステージに立てている」と感慨を語る。そしてこの日に出演した面々にひと言ずつ感謝とメッセージを告げ、最後にDREAMERSの仲間たちへ、こう言葉を贈った。「これからも浮き沈みはあると思います。ただ、我々4人は定期的に集まってしょうもない飲み会をやりましょう。よろしくね」。

「ラスト、爆笑して終わろうぜ」。そう告げて始まった「爆笑」。すべての熱量を燃やし尽くすようなパフォーマンスで、1日目は幕を閉じた。

音楽を通して結びついた仲間たちの絆の強さ、それぞれの負けん気、お互いへのリスペクト。それらすべてが、このスペシャルな一夜に結実していた。

なお、この『PENTATONIC』の2日間の模様は、2月5日20時よりABEMAにて1週間無料配信される。（配信アーティスト：syudou、Aooo、須田景凪、すりぃ、DREAMERS、NOMELON NOLEMON、YOASOBI）

TEXT BY 柴 那典

PHOTO BY タマイシンゴ, toya

